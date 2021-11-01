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На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?

01 ноября 2021 07:24
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Бьет по глазам, щемит в груди, скачет давление. Из-за слабости почва уходит под ногами. Плаксивость сменяет агрессия. Это не кошмарный сон. А суровая реальность под названием постковидный синдром. Выходить боком инфекция может 12 недель после выздоровления. Наберитесь терпения и не паникуйте.

На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?-1

Алеся Пастушенко, заведующий отделением общей врачебной практики № 3 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:
Температура тела может быть от 35.5 до 37.5, причем эта температура никак не контролируется. Коронавирусная инфекция вызывает сгущение крови, препараты для разжижения крови должны быть применены, тем более у пациентов пожилого возраста, у которого есть факторы риска такие, как варикозная болезнь нижних конечностей, перенесшие инфаркты, инсульты, артериальная гипертония. Характерно поражение суставов и мышечные боли. Безусловно, витаминотерапия, микроэлементы больше такие, как кальций, фтор, хондрапротекторы, обязательно витамин D, который помогает транспортировке кальция именно в кости человека.

На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?-4

Еще одна неприятная новость – выпадение волос. По статистике, она накрывает 25 % переболевших. Причем частенько приходит в гости погодя: через месяц-два. Собирать локоны на подушке можно полгода. Но не загоняйте себя в угол, это обратимый процесс, все придет на круги своя. SOS-стандарт – витамины А, Е, комплексы для роста. Но если вы чувствуете, что висите на волоске, обращайтесь к врачу. Это сигнал, что система дала сбой. Гормональная, эндокринная или другая – вопрос дерматолога и смежных специалистов.

На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?-7

Виктория Сикирицкая, врач-дерматолог, косметолог:
Происходит микротромбоз мелких сосудов, которые питают сально-волосяной фолликул, вот этот мешочек, в котором растет волос, и это приводит к стрессу, то есть не поступают к волосу питательные вещества, в первую очередь кислород. Со временем это приводит к тому, что волос выпадает. Волосы одномоментно начинают покидать голову, на фоне коронавирусной инфекции в стресс впадают те волосы, которые должны были еще расти и развиваться. Приходят люди, у которых около одной четвертой волос покинули голову, это приводит их к стрессу. Женщины жалуются на то, что они не могут на работу собраться, потому что прическу, которую они привыкли делать, не могут сделать.

На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?-10

Анализы раскроют все карты, и врачи помогут прийти в норму. От витаминов до мезотерапии – у каждого своя программа. Но абсолютно всем реабилитологи рекомендуют сбавить обороты и жить в щадящем темпе после ковида. Не перегружать себя на работе, подключить дыхательную гимнастику, умеренную физическую нагрузку и витаминизацию. Zn, D, С, В – все сочетается и усваивается в течение суток.

На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?-13

Алеся Пастушенко:
Рекомендовано сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови, в котором должны быть ферменты печени, поджелудочной железы, почек, должен быть реактивный белок, ЛДГ, обязательно ферритин. Таким образом мы оценим и нежелательные явления, которые могут быть на печень, почки. Поймем выраженность воспалительной реакции, остались ли какие-то последствия. Также рекомендована гемостазиограмма и уровень D-димера. Оценим риски тромбообразования на перспективу. Плюс, еще кардиограмма обязательна. С этим спектром анализов на консультацию к врачу.

На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?-16

# Коронавирус # общество # Алеся Пастушенко # Виктория Сикирицкая # Анастасия Макеева # Фотофакт

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