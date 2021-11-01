На восстановление нужно несколько месяцев. Какие могут быть последствия после коронавируса?

Бьет по глазам, щемит в груди, скачет давление. Из-за слабости почва уходит под ногами. Плаксивость сменяет агрессия. Это не кошмарный сон. А суровая реальность под названием постковидный синдром. Выходить боком инфекция может 12 недель после выздоровления. Наберитесь терпения и не паникуйте.

Алеся Пастушенко, заведующий отделением общей врачебной практики № 3 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района г. Минска:

Температура тела может быть от 35.5 до 37.5, причем эта температура никак не контролируется. Коронавирусная инфекция вызывает сгущение крови, препараты для разжижения крови должны быть применены, тем более у пациентов пожилого возраста, у которого есть факторы риска такие, как варикозная болезнь нижних конечностей, перенесшие инфаркты, инсульты, артериальная гипертония. Характерно поражение суставов и мышечные боли. Безусловно, витаминотерапия, микроэлементы больше такие, как кальций, фтор, хондрапротекторы, обязательно витамин D, который помогает транспортировке кальция именно в кости человека.

Еще одна неприятная новость – выпадение волос. По статистике, она накрывает 25 % переболевших. Причем частенько приходит в гости погодя: через месяц-два. Собирать локоны на подушке можно полгода. Но не загоняйте себя в угол, это обратимый процесс, все придет на круги своя. SOS-стандарт – витамины А, Е, комплексы для роста. Но если вы чувствуете, что висите на волоске, обращайтесь к врачу. Это сигнал, что система дала сбой. Гормональная, эндокринная или другая – вопрос дерматолога и смежных специалистов.

Виктория Сикирицкая, врач-дерматолог, косметолог:

Происходит микротромбоз мелких сосудов, которые питают сально-волосяной фолликул, вот этот мешочек, в котором растет волос, и это приводит к стрессу, то есть не поступают к волосу питательные вещества, в первую очередь кислород. Со временем это приводит к тому, что волос выпадает. Волосы одномоментно начинают покидать голову, на фоне коронавирусной инфекции в стресс впадают те волосы, которые должны были еще расти и развиваться. Приходят люди, у которых около одной четвертой волос покинули голову, это приводит их к стрессу. Женщины жалуются на то, что они не могут на работу собраться, потому что прическу, которую они привыкли делать, не могут сделать.

Анализы раскроют все карты, и врачи помогут прийти в норму. От витаминов до мезотерапии – у каждого своя программа. Но абсолютно всем реабилитологи рекомендуют сбавить обороты и жить в щадящем темпе после ковида. Не перегружать себя на работе, подключить дыхательную гимнастику, умеренную физическую нагрузку и витаминизацию. Zn, D, С, В – все сочетается и усваивается в течение суток.