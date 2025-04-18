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Пляжи Минска откроются к 25 мая

18 апреля 2025 17:43
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К 25 мая столичные пляжи будут полностью готовы для того, чтобы принять посетителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пляжи Минска откроются к 25 мая-2

Закуплено и установлено свыше 330 единиц оборудования – это новые скамейки, детское и спортивное оборудование, фоторамки и другое. Идет подсыпка нового песка, 90 % уже высыпано. Напомним, всего в Минске работают 23 пляжа. Также активно готовятся к открытию аттракционов. Акцент на повышенную безопасность.

Пляжи Минска откроются к 25 мая-4

Александр Ермолович, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Все аттракционы испытываются, в том числе техническими средствами. Просвечиваются все швы. Мы испытывали только перед открытием паркового сезона, сейчас испытываем и в середине, допустим, перед 3 июля.

В начале мая для посетителей откроется парк Горького после реконструкции, в котором будут функционировать 26 аттракционов. Нововведением станет возможность покупки билетов на них в любой кассе. Также на территории парка запретят курить.

# Отдых # Аттракционы

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