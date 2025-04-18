Жителю Большой Берестовицы в 96 лет присвоили звание ветерана Великой Отечественной
Когда речь идет о событиях военных лет, восстановление справедливости – главный принцип, на котором основывается работа многих ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
96-летнему Михаилу Тихонову из Большой Берестовицы присвоено звание ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня в торжественной обстановке ему вручили удостоверение.
В 1940-х Михаил Тихонов был подростком, но, оставив учебу, работал наравне со взрослыми. Трудился у себя на Родине, в Башкортостане.
Михаил Тихонов, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы с матерью вместе работали. Все время работал на лошадках, тогда же машин не было. В основном работа была на отгрузке зерна. Из глубинки вывозили на элеватор за 40 километров от нашего поселка.
За доблестный труд в тылу врага Михаил Тихонов был награжден медалью. В силу жизненных обстоятельств сохранить ее не удалось. Семья долгое время жила в Латвии. Дети обосновались в нашей стране в начале 2000-х, сам ветеран переехал несколько лет назад. После получения вида на жительство дочь обратилась за помощью в восстановлении документов к белорусским властям.
Надежда Тихонова, дочь ветерана Великой Отечественной войны:
Спасибо Юрию Хаджимуратовичу, были часы приема, и я с братом приходила к нему, записывались на прием. И благодаря ему все как-то разворошилось. В нашей администрации, конечно, подсуетились и получили все, что было утеряно.
Специалисты управления по труду, занятости и соцзащите направили запрос в Башкортостан, где выдавалась медаль. Ответ с подтверждением позволил присвоить Михаилу Тихонову звание ветеран. Символично, что это произошло в преддверии Дня Победы.
Елена Силкова, председатель Берестовицкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов:
Люди, которые для нас очень много сделали, они отстояли для нас эту Победу, получают материальную помощь от Берестовицкого районного исполнительного комитета. Она оказывается и ко Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь. И, конечно же, юбилейным датам лично каждого из них.
Дмитрий Кадргулов, председатель Берестовицкого райисполкома:
Мы очень рады, что у нас действительно появился ветеран. Конечно, мы возьмем его на особый контроль, он не останется без внимания. И все причитающиеся и выплаты, и подарки в канун праздника, и во время праздника его не обойдут, все вручим.
Теперь Михаил Тихонов – единственный ветеран, проживающий на территории Берестовицкого района.