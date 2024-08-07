Предприятия «Беллегпрома» произвели свыше 45 тысяч изделий для капсульной коллекции школьной формы

К новому учебному году активно готовятся школьники. Август – горячая пора закупок. А главный пункт в списке – школьная форма. Спрос на новую капсульную коллекцию одежды из пилотного проекта «Беллегпрома» оказался таким высоким, что было решено расширить торговые площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Первом национальном торговом доме, который определен под продажу капсульной формы, их увеличили вдвое.

Отечественные предприятия предлагают широкий ассортимент одежды для школьников. Несколько вариантов юбок и брюк, сарафаны, бомберы, пиджаки и жилеты в единой темно-синей цветовой гамме. Модели отличаются не только современными тканями, но и оригинальным кроем. Наряду с базовыми вещами – изделия с элементами современных модных трендов. Всего в коллекции представлено по 16 предметов гардероба для мальчиков и девочек.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Поработав с 1 по 4 августа, увидели спрос и открытость наших покупателей к моделям из пилотного проекта, так как площади изначально выбранных магазинов оказались малы (недостаточно примерочных). Мы буквально за вчерашний день соорганизовались, ровно в 2 раза увеличили, даже в 2,5 на некоторых площадках, количество примерочных кабин. У нас сегодня действует 20 примерочных кабин на этой территории.