Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода
Уже третий месяц подряд студенты исторического факультета БГПУ работают в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря подписанному договору о сотрудничестве между университетом и музеем.
О первом, но очень важном профессиональном опыте – репортаж Глеба Прокофьева.
О страшной судьбе Хатыни сегодня рассказывает Елизавета Авхименко. Студентка третьего курса пробует себя в роли экскурсовода. Прежде чем взять туристическую группу, изучила все факты. Осмотрела экспозиционные залы и понаблюдала за будущими коллегами. Попрактиковавшись, решила, что в будущем хотела бы здесь работать.
Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь» – подробности здесь.
Ежедневно комплекс посещает 3 тысячи человек. Приезжают отдать дань памяти, возложить цветы. Обязательно заходят в уникальный музей. Его открыли к 80-летней годовщине трагедии Хатыни. Здесь создано то самое эмоциональное пространство, которое проникнуто трагизмом и горем войны.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Центральный элемент экспозиции – «кровавый ручей». Он красной нитью связывает прошлое и будущее. Это своеобразный символ беспрекословной жертвенности и непримиримой борьбы белорусов.
Студенты БГПУ в Хатыни проводят экскурсии уже второе лето подряд. После прошлого года коллектив музея пополнился новым сотрудником. Путь студента в экскурсоводы был стремительным.
Николай Плотников, экскурсовод мемориального комплекса «Хатынь»:
После того как я здесь поработал летом, научился проводить экскурсии – перешел на заочную форму обучения и также начал здесь работать уже полноценно. Это один из таких самых передовых, современных музеев Беларуси.
Студотрядовское движение это не только возможность заниматься любимым делом, но и приобщаться к трудовым специальностям. Ежегодно путевку в трудовое лето получают тысячи молодых людей и девушек из разных белорусских вузов. Для них – это бесценный опыт, возможность определиться с будущем и дальше реализоваться.
Подробности в видео.