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Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода

07 августа 2024 18:58
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Уже третий месяц подряд студенты исторического факультета БГПУ работают в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря подписанному договору о сотрудничестве между университетом и музеем.

О первом, но очень важном профессиональном опыте – репортаж Глеба Прокофьева.

Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода-1

О страшной судьбе Хатыни сегодня рассказывает Елизавета Авхименко. Студентка третьего курса пробует себя в роли экскурсовода. Прежде чем взять туристическую группу, изучила все факты. Осмотрела экспозиционные залы и понаблюдала за будущими коллегами. Попрактиковавшись, решила, что в будущем хотела бы здесь работать.

Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь» – подробности здесь.

Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода-4

Ежедневно комплекс посещает 3 тысячи человек. Приезжают отдать дань памяти, возложить цветы. Обязательно заходят в уникальный музей. Его открыли к 80-летней годовщине трагедии Хатыни. Здесь создано то самое эмоциональное пространство, которое проникнуто трагизмом и горем войны.

Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода-7

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Центральный элемент экспозиции – «кровавый ручей». Он красной нитью связывает прошлое и будущее. Это своеобразный символ беспрекословной жертвенности и непримиримой борьбы белорусов.

Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода-10

Студенты БГПУ в Хатыни проводят экскурсии уже второе лето подряд. После прошлого года коллектив музея пополнился новым сотрудником. Путь студента в экскурсоводы был стремительным.

Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода-13

Николай Плотников, экскурсовод мемориального комплекса «Хатынь»:
После того как я здесь поработал летом, научился проводить экскурсии – перешел на заочную форму обучения и также начал здесь работать уже полноценно. Это один из таких самых передовых, современных музеев Беларуси.

Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода-16

Студотрядовское движение это не только возможность заниматься любимым делом, но и приобщаться к трудовым специальностям. Ежегодно путевку в трудовое лето получают тысячи молодых людей и девушек из разных белорусских вузов. Для них – это бесценный опыт, возможность определиться с будущем и дальше реализоваться.

Подробности в видео.

# Студенты # общество # Глеб Прокофьев

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