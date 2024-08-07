Первый профессиональный опыт – студенты БГПУ «примерили» на себе роль экскурсовода

Уже третий месяц подряд студенты исторического факультета БГПУ работают в мемориальном комплексе «Хатынь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря подписанному договору о сотрудничестве между университетом и музеем. О первом, но очень важном профессиональном опыте – репортаж Глеба Прокофьева.

О страшной судьбе Хатыни сегодня рассказывает Елизавета Авхименко. Студентка третьего курса пробует себя в роли экскурсовода. Прежде чем взять туристическую группу, изучила все факты. Осмотрела экспозиционные залы и понаблюдала за будущими коллегами. Попрактиковавшись, решила, что в будущем хотела бы здесь работать. Студенты истфака БГПУ проводят экскурсии в мемориальном комплексе «Хатынь» – подробности здесь.

Ежедневно комплекс посещает 3 тысячи человек. Приезжают отдать дань памяти, возложить цветы. Обязательно заходят в уникальный музей. Его открыли к 80-летней годовщине трагедии Хатыни. Здесь создано то самое эмоциональное пространство, которое проникнуто трагизмом и горем войны.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Центральный элемент экспозиции – «кровавый ручей». Он красной нитью связывает прошлое и будущее. Это своеобразный символ беспрекословной жертвенности и непримиримой борьбы белорусов.

Студенты БГПУ в Хатыни проводят экскурсии уже второе лето подряд. После прошлого года коллектив музея пополнился новым сотрудником. Путь студента в экскурсоводы был стремительным.

Николай Плотников, экскурсовод мемориального комплекса «Хатынь»:

После того как я здесь поработал летом, научился проводить экскурсии – перешел на заочную форму обучения и также начал здесь работать уже полноценно. Это один из таких самых передовых, современных музеев Беларуси.