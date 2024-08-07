В Витебской области выполняют поручения Президента по устранению урагана – посмотрели за ходом работ

Слаженные действия продемонстрировали специалисты различных служб при восстановлении разрушенных июльской стихией, объектов. Об этом заявил председатель Палаты представителей и по совместительству уполномоченный представитель Президента в Витебской области во время рабочей поездки в северный регион. Игорь Сергеенко проинспектировал выполнение поручений главы государства по ликвидации последствий урагана и ход уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Александры Ходюковой.

Искры сварочного аппарата, а следом монтаж обрешетки и шифера. Буквально несколько дней и зерноочистительный комплекс сельхозпредприятия «Ильюшинский» обретет былой вид. Внезапно обрушившийся в начале июля ураган снес крышу постройки, повреждены в хозяйстве оказались и несколько мастерских. Благодаря распоряжению Президента райисполком оперативно выделил средства на покупку стройматериалов. К ремонту подключили бригаду ЖКХ.

Валерий Волков, мастер жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района:

Нас бросили на прорыв, потому что стихия внесла свои коррективы в нашу жизнь – надо восстанавливать хозяйство. Хлебушек едим все, поэтому надо помогать колхозам. Иногда приходим раньше, и к семи надо начинать, и до девяти задерживаемся. Как сказал Батька, хлеб всему голова, поэтому за хлеб и борьба.

Сергей Халимоненко, директор сельхозпредприятия «Ильюшинский» Ушачского района:

Был организован штаб районный. Буквально переписали все объекты, которые пострадали. Районный бюджет помог закупить материалы, что-то куплено за собственные средства, пиломатериалы. В течение дня-двух зерносушильный комплекс будет восстановлен.

В центре внимания председателя Палаты представителей и объекты лесного хозяйства. Только в Ушачском районе предстоит убрать завалы и осуществить санитарную рубку леса более чем на 100 гектарах. Всего на работах по ликвидации урагана в лесхозах Витебской области задействованы 120 специалистов и свыше 50 единиц техники. Восстановление поврежденных участков начнется осенью, в регионе планируют посадить более 30 миллионов хвойных деревьев.