Политики ЕС вышли за грань здравого смысла! Что же на самом деле происходит на границе с Беларусью?

Беспредел – так одним словом можно назвать происходящее на границе Беларуси с Евросоюзом. Сопредельные страны несколько раз в месяц меняют правила пересечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это на фоне огромных очередей легковых и грузовых авто. Сутками стоят рейсовые автобусы. Настоящее издевательство над людьми от государств, которые громко заявляют о правах человека и демократии. Что же на деле – увидела наш корреспондент Галина Буро. Репортаж из пункта пропуска «Бенякони».

В пункте пропуска «Бенякони» на въезд в Литву в электронной очереди свыше сотни легковушек. Контрольные службы сопредельного государства, выполняя приказ, умышленно заставляют людей страдать под палящим солнцем. Бездействие, граничащее с бесчеловечностью. Градус напряженности в очередях растет. А заграничные политики, кажется, вышли за грань здравого смысла.

Галина Буро, корреспондент:

Литва постоянно меняет правила на границе. В начале июля сообщили о том, что въезд в их страну может осуществить только владелец автомобиля (ранее по доверенности за рулем мог находиться знакомый или родственник). И вот в конце июля опять новшество – теперь с 16 августа въезд на белорусских номерах в их страну запрещен. То есть, понимаете, действия официального Вильнюса прицельно направлены на простых белорусов.

И такие ограничения Литва вслед за Латвией вводит в самый разгар туристического сезона. В ущерб себе, в угоду коллективному Западу. Не отстает и Польша. Поездки на автобусе в города Евросоюза теперь растягиваются на непредсказуемое время. Люди опаздывают на самолеты, теряют брони в гостиницах.

Жанна Снитко:

Знакомые ехали, все говорили о том, что в очереди сутки стояли. Соцсети стали настоящей книгой жалоб для граждан разных стран.

– Вот мне интересно, когда в Литве народ поднимется против этого беспредела? Почему ограничивают права граждан? Это нарушение Конституции.

– Это демократия. На таком фоне новая причуда на границе от режима Вильнюса (мы уже сбились, какая по счету за год) – Литва планирует до минимума сократить количество рейсовых автобусов из Беларуси. Об этом заявил директор администрации по безопасности на транспорте сопредельной страны. Все это похоже на абсурд. Ведь еще на въезд в Литву стоят в очереди свыше полутора тысяч грузовиков. А везут, между прочим, необходимые Европе белорусские товары.