Новости по тегу #Ирина Уласевич

«Это огонь дал нам тепло, это огонь дал нам свет, это огонь дал нам энергию, это огонь защищает и защищал человека от сил природы и хищных животных».
«Детская шалость с огнем не является основной причиной пожаров в жилых домах. Но Министерство по чрезвычайным ситуациям делает все, чтобы исключить гибель и исключить участие детей в чрезвычайных ситуациях».
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