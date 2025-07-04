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Новости по тегу #Ирина Уласевич

Огонь жил, живёт и будет жить – в МЧС рассказали, почему стихия так важна для человека
04 июля 2025 16:24

Огонь жил, живёт и будет жить – в МЧС рассказали, почему стихия так важна для человека

Спички для ребёнка не игрушка! За 2024 год в Беларуси на пожарах погибли 10 детей
04 июля 2025 16:23

Спички для ребёнка не игрушка! За 2024 год в Беларуси на пожарах погибли 10 детей

Несчастный случай или преступление? Белорус умер на работе, но вдова не верит в случайность
24 февраля 2023 17:52

Несчастный случай или преступление? Белорус умер на работе, но вдова не верит в случайность

Предприятие утаило, что после смерти работника положена выплата в 120 зарплат. Профсоюзы вмешались
24 февраля 2023 17:42

Предприятие утаило, что после смерти работника положена выплата в 120 зарплат. Профсоюзы вмешались

Борцы с огнём: чем отличались пожарные службы прошлого века от современных?
19 января 2017 08:40

Борцы с огнём: чем отличались пожарные службы прошлого века от современных?