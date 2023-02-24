Зарплаты бюджетников в Беларуси могут вырасти на 16% в 2023 году

Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников могут вырасти в 2023 году на 16 %. Такой прогноз озвучили на заседании коллегии Министерства труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников могут вырасти в 2023 году на 16 %. Такой прогноз озвучили на заседании коллегии Министерства труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 января в стране увеличилась базовая величина. Вслед за ней выросли стимулирующие и компенсирующие выплаты. Однако в этом году они поднимутся и благодаря дополнительному финансированию. На эти цели из бюджета выделят порядка 900 миллионов белорусских рублей.
Еще одно из приоритетных направлений нашего государства – поддержка многодетных. В 2023 году удалось увеличить объем строительства социального жилья. Ключи от новых квартир уже получили более 11 тысяч семей. Почти столько же ожидают своей очереди.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Неплохо сработал наш сбалансированный Фонд социальной защиты – 21 миллиард рублей. Это позволило нам своевременно выплачивать пенсии нашим гражданам, соответственно, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по нетрудоспособности. Поэтому в этой части тоже обязательства социального государства в полной мере реализованы и выполнены. Пенсия соответствовала покупательской способности.
Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Говоря о зарплате, возвращаясь к условиям труда, здесь тоже очень много было сделано. Принят ряд нормативно-правовых актов, но самое главное – есть результаты от принятых НПА. Какие? Травматизм у нас сократился на 5 %, сокращается количество рабочих мест с вредными условиями труда. А это говорит о том, что в стране создаются максимально безопасные условия труда для наших работников.
Не осталась без внимания тема помощи людям с ограниченными возможностями. Государство прилагает все усилия, чтобы полностью интегрировать их в общество и оказать поддержку семьям, воспитывающим малышей с особенностями развития. Облегчить жизнь родителям детей-инвалидов позволит обновленный проект Трудового кодекса. Им планируется предоставлять один дополнительный выходной в неделю или возможность работать по сокращенному графику. Документ могут принять уже в 2023 году.
Подписывайтесь на нас в Telegram!