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Зарплаты бюджетников в Беларуси могут вырасти на 16% в 2023 году

24 февраля 2023 17:29
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Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников могут вырасти в 2023 году на 16 %. Такой прогноз озвучили на заседании коллегии Министерства труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарплаты бюджетников в Беларуси могут вырасти на 16% в 2023 году-1

С 1 января в стране увеличилась базовая величина. Вслед за ней выросли стимулирующие и компенсирующие выплаты. Однако в этом году они поднимутся и благодаря дополнительному финансированию. На эти цели из бюджета выделят порядка 900 миллионов белорусских рублей.

Еще одно из приоритетных направлений нашего государства – поддержка многодетных. В 2023 году удалось увеличить объем строительства социального жилья. Ключи от новых квартир уже получили более 11 тысяч семей. Почти столько же ожидают своей очереди.

Зарплаты бюджетников в Беларуси могут вырасти на 16% в 2023 году-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Неплохо сработал наш сбалансированный Фонд социальной защиты – 21 миллиард рублей. Это позволило нам своевременно выплачивать пенсии нашим гражданам, соответственно, пособия семьям, воспитывающим детей, и пособия по нетрудоспособности. Поэтому в этой части тоже обязательства социального государства в полной мере реализованы и выполнены. Пенсия соответствовала покупательской способности.

Зарплаты бюджетников в Беларуси могут вырасти на 16% в 2023 году-7

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Говоря о зарплате, возвращаясь к условиям труда, здесь тоже очень много было сделано. Принят ряд нормативно-правовых актов, но самое главное – есть результаты от принятых НПА. Какие? Травматизм у нас сократился на 5 %, сокращается количество рабочих мест с вредными условиями труда. А это говорит о том, что в стране создаются максимально безопасные условия труда для наших работников.

Не осталась без внимания тема помощи людям с ограниченными возможностями. Государство прилагает все усилия, чтобы полностью интегрировать их в общество и оказать поддержку семьям, воспитывающим малышей с особенностями развития. Облегчить жизнь родителям детей-инвалидов позволит обновленный проект Трудового кодекса. Им планируется предоставлять один дополнительный выходной в неделю или возможность работать по сокращенному графику. Документ могут принять уже в 2023 году.

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Игорь Петришенко # Ирина Костевич # Фотофакт

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