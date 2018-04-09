«Предпринимай». История успеха владельца предприятия, которое является поставщиком газовых колонок и плит
Как инженер и чемпион по велоспорту Валентин Гранковский попал в коммерцию?
Виктор Гранковский, бизнесмен:
Всю свою сознательную жизнь до 30-летнего возраста я отдавал производству. И никогда не мог себе представить, что придется уйти с производства в коммерцию.
А начинал Виктор Францевич с того, что продавал по телефону сахар. Но по-настоящему прибыльный заказ на покупку ста телевизоров поступил бизнесмену уже намного позже.
Виктор Гранковский:
Я не знал, где их взять и как. Я с большим трудом попал к коммерческому директору предприятия «Горизонт». Это была бартерная сделка, согласно которой телевизоры ушли в Казахстан, а обратно пришли вагонами зерно.
Тогда начинающий бизнесмен и стал ездить по бывшему СССР и предлагать товар. В то время и возникла идея заняться газовым оборудованием и найти себе помощников. Первым из которых стала супруга.
Виктор Гранковский:
Мы были единственными поставщиками газовых плит в Минск, за всем надо было успеть. Потом появилось много предприятий, которые делали то же самое.
Потому и возникла идея организовать свое производство и обеспечивать сервис.
Виктор Гранковский:
У меня давно созрело мое видение газовой колонки. Я съездил на Кантонскую ярмарку и увидел из полутора тысяч продавцов только трех достойных производителей. Мы показали свои эскизы и заключили контракты, и на сегодняшний день оборудование разработано в Беларуси, изготовлено в Китае.
О высоком уровне оборудования говорят многочисленные дипломы и грамоты. Эту стену Виктор Гранковский называет в шутку «стеной плача». Но больше всего гордится грамотами за участие в благотворительных проектах.
Теперь уже состоявшийся бизнесмен уверяет, что ничего бы не было без поддержки Союза предпринимателей, членом которого он является уже двадцать пять лет.
Виктор Гранковский:
В те годы мы искали связи друг с другом и встретил сразу же людей, с которыми мы говорили на одном языке.
Так, при поддержке союза, предприниматели добились изменений в 488 указ «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации». И это не единственное дело, справились с которым сообща. А что из себя представляет это объединение?
Алексей Усенко, вице-председатель, начальник управления посредников, медиатор ОО «Белорусский союз предпринимателей»:
БСП – это самое старейшее ОО в РБ. Зарегистрировано в 91 году, в него могут вступить и участвуют и индивидуальные предприниматели, и любых организационных форм организации. Вступить очень просто, при помощи написания заявления и какой-то мелкой беседы с нашим руководством о том, зачем предприятие вступает, какие цели оно будет преследовать, какие области интересов у них есть.
Чем же так интересен Белорусский Союз предпринимателей?
Алексей Усенко:
Это позволяет быть рупором или площадкой взаимодействия с органами государственной власти без ограничения уровня, начиная от местного исполкома и сельсовета и заканчивая правительством и президентом. Поэтому сила союза в том, что это объединение, это возможности, это, конечно же, единомышленники. Каждый участник может найти и юридические услуги, и консалтинг, и инвесторов потенциальных, и партнёров в абсолютно любых направлениях деятельности.
Искать новых партнеров и черпать вдохновение для ведения успешного бизнеса Виктору Францевичу помогает и участие в специализированных выставках. На таких мероприятиях можно показать себя и узнать, как работают конкуренты. Главное кредо предпринимателя Гранковского: «Нельзя работать в угоду дешевизне, продукция должна служить долго».