«Предпринимай». История успеха владельца предприятия, которое является поставщиком газовых колонок и плит

Как инженер и чемпион по велоспорту Валентин Гранковский попал в коммерцию? Виктор Гранковский, бизнесмен:

Всю свою сознательную жизнь до 30-летнего возраста я отдавал производству. И никогда не мог себе представить, что придется уйти с производства в коммерцию.

А начинал Виктор Францевич с того, что продавал по телефону сахар. Но по-настоящему прибыльный заказ на покупку ста телевизоров поступил бизнесмену уже намного позже. Виктор Гранковский:

Я не знал, где их взять и как. Я с большим трудом попал к коммерческому директору предприятия «Горизонт». Это была бартерная сделка, согласно которой телевизоры ушли в Казахстан, а обратно пришли вагонами зерно.

Тогда начинающий бизнесмен и стал ездить по бывшему СССР и предлагать товар. В то время и возникла идея заняться газовым оборудованием и найти себе помощников. Первым из которых стала супруга. Виктор Гранковский:

Мы были единственными поставщиками газовых плит в Минск, за всем надо было успеть. Потом появилось много предприятий, которые делали то же самое. Потому и возникла идея организовать свое производство и обеспечивать сервис. Виктор Гранковский:

У меня давно созрело мое видение газовой колонки. Я съездил на Кантонскую ярмарку и увидел из полутора тысяч продавцов только трех достойных производителей. Мы показали свои эскизы и заключили контракты, и на сегодняшний день оборудование разработано в Беларуси, изготовлено в Китае.

О высоком уровне оборудования говорят многочисленные дипломы и грамоты. Эту стену Виктор Гранковский называет в шутку «стеной плача». Но больше всего гордится грамотами за участие в благотворительных проектах.

Теперь уже состоявшийся бизнесмен уверяет, что ничего бы не было без поддержки Союза предпринимателей, членом которого он является уже двадцать пять лет. Виктор Гранковский:

В те годы мы искали связи друг с другом и встретил сразу же людей, с которыми мы говорили на одном языке. Так, при поддержке союза, предприниматели добились изменений в 488 указ «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации». И это не единственное дело, справились с которым сообща. А что из себя представляет это объединение? Алексей Усенко, вице-председатель, начальник управления посредников, медиатор ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

БСП – это самое старейшее ОО в РБ. Зарегистрировано в 91 году, в него могут вступить и участвуют и индивидуальные предприниматели, и любых организационных форм организации. Вступить очень просто, при помощи написания заявления и какой-то мелкой беседы с нашим руководством о том, зачем предприятие вступает, какие цели оно будет преследовать, какие области интересов у них есть.