Предпраздничные лайфхаки. Как не потолстеть, празднуя Новый год?

Какие подарки в топе в этом году, жива ли традиция есть майонезные салаты и жареную курицу в новогоднюю ночь и как похудеть за три дня до Нового года? Попробуем составить чек-лист важных дел и подойти к Новому году во всеоружии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анастасия Семенова, психолог:

У меня есть несколько лайфхаков из моего опыта, как не набрать в новогоднюю ночь, как не войти в Новый год с лишними килограммами. В новогоднюю ночь лучше минимизировать газированные и алкогольные напитки. Любопытный факт: в бокале шампанского содержится больше калорий, чем в порции салата оливье. Алкоголь очень калорийный, порой более калорийный, чем сладкое, чем пирожное. Также необходимо разделять белки: либо вы весь день едите рыбный белок, либо курицу. А если съесть и рыбу, и курицу... Начнется с 1 января новая жизнь. Астролог сказала, что мы любим лениться.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Анастасия, а чем чревато похудение за три дня до Нового года?

Анастасия Семенова:

Чревато истощением, обезвоживанием и самое опасное – испорченным настроением. Лучше пить больше воды и больше двигаться.