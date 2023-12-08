Предпраздничные лайфхаки. Как не потолстеть, празднуя Новый год?

Какие подарки в топе в этом году, жива ли традиция есть майонезные салаты и жареную курицу в новогоднюю ночь и как похудеть за три дня до Нового года? Попробуем составить чек-лист важных дел и подойти к Новому году во всеоружии. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анастасия Семенова, психолог:
У меня есть несколько лайфхаков из моего опыта, как не набрать в новогоднюю ночь, как не войти в Новый год с лишними килограммами. В новогоднюю ночь лучше минимизировать газированные и алкогольные напитки. Любопытный факт: в бокале шампанского содержится больше калорий, чем в порции салата оливье. Алкоголь очень калорийный, порой более калорийный, чем сладкое, чем пирожное. Также необходимо разделять белки: либо вы весь день едите рыбный белок, либо курицу. А если съесть и рыбу, и курицу... Начнется с 1 января новая жизнь. Астролог сказала, что мы любим лениться.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Анастасия, а чем чревато похудение за три дня до Нового года?
Анастасия Семенова:
Чревато истощением, обезвоживанием и самое опасное – испорченным настроением. Лучше пить больше воды и больше двигаться.
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