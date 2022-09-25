10 детей и 13 тысяч рублей долга за коммуналку. Посмотрели, как живут коммунальные должники

Кто готов пустить тепло в свои дома, а кто прописался в злостных неплательщиках? Константин Герцев отправился в ЖКХ-рейд для программы «Неделя» на СТВ и все узнал. Есть кто дома?

Этот свой поход судебные исполнители не забудут еще долго. Очередной рейд по должникам столицы стал своего рода квестом в комнате страха, пройти который было суждено не каждому. На кадрах оперативной видеосъемки две хрупкие сотрудницы ОПИ Фрунзенского района зашли в квартиру, больше напоминающую наркоманский притон из фильмов про лихие 1990-е. Но цель визита не пристрастие обитателей к алкоголю и запрещенным веществам, а долг за коммунальные услуги в особо крупном размере.

– Опять…

– Где Игорь Николаевич?

– Он сидит. «Предполагалось, что с 1 июня текущего года будет повышение». Может ли подорожать коммуналка в Беларуси?

Платить по счетам – обязанность, которая среди белорусов становится все менее популярной. Если за 2021 год в Минске было зарегистрировано 14 тысяч исполнительных производств, то в этом – уже более 33 тысяч. А общая сумма долга за коммунальные услуги превысила 18 миллионов белорусских рублей. Такой расклад требует жестких и решительных мер. И они законом предусмотрены: арест имущества и банковских счетов, запрет на выезд из страны и управление автомобилем и даже отключение мобильной связи. Но и этого набора недостаточно. Возврат денег в казну зачастую превращается в крысиные бега.

Константин Герцев, корреспондент:

Застать неплательщика дома – задача, ох, какая непростая. Следующая наша точка в микрорайоне Сухарево. Позади улица маршала Лосика и новые цветные многоэтажки. А перед нами улица Горецкого, 5, корпус 2. В этом доме жил белорусский певец Саша Немо, но нас привело сюда не его творческая натура, а его соседка. Гражданка, суммарный долг семьи которой – 37 тысяч белорусских рублей, 5 тысяч из которых – за коммунальные услуги.

Звонок в домофон, потом и во входную дверь, а в ответ – тишина. Но соседи заверяют: квартира не пустует, наоборот, громко заявляет о себе. Наряды милиции по вечерам здесь частые гости.

У них конфликты возникают. Был такой инцидент года три или четыре назад. Муж у нее безработный был. Сын начал его чего-то гонять. Я вышел – кровь здесь была. Я позвонил в 102, обрисовал всю ситуацию. Потому что фигня какая-то, друг друга гоняли. Я вижу, тут количество людей очень большое. То есть семья разрастается, наверное, территории становится все меньше и меньше.

Кошки-мышки вечно продолжаться не могут. Оказаться на улице за неуплату коммунальных услуг реально. Алгоритм предельно ясен: задолженность за полгода плюс игнорирование предупреждения погасить долг в течение месяца – равно обращение в суд с просьбой принудительного выселения. Причем это касается как частной собственности, так и государственной.

Ольга Мельникова, начальник отдела принудительного исполнения Фрунзенского района главного управления юстиции Мингорисполкома:

Мы возбуждаем исполнительное производство, направляем постановление о возбуждении, где предоставляем должнику срок для добровольного исполнения исполнить требования исполнительного документа. Если он не исполняет, судебный исполнитель выносит предписание и назначает выселение на определенный день, где в данном предписании указывает, что должны прибыть органы внутренних дел, судебные исполнители. И тогда уже мы выселяем должника. И законом об исполнительном производстве предусмотрена такая мера (она применима только к выселению) – это вскрытие жилого помещения.

Таких исполнительных производств по Минску сейчас более 80. Фигуранта одного из них намедни мы посетили с приставами Партизанского района. Входная дверь говорит сама за себя: вмятина на вмятине. А за ней алкопритон. При виде людей в форме его обитатели начали испаряться на глазах, оставив хозяина квартиры в гордом одиночестве, так еще без света и воды.

Сергей Зикратов, коммунальный должник:

Моя невестка, брата жена, деньги давал. Я ж думал, что она заплатит. Оказывается: пших.

Долг Сергея Зикратова с пеней более 9 тысяч рублей. В обозначенные сроки погашать его он не стал, поэтому полученную по наследству от отца-военного двухкомнатную квартиру на Карвата в течение месяца придется освободить.

Сергей Зикратов:

Не, ну я батькину квартиру не отдам. Я вылезу с этого штопора, блин, я все заплачу.

– Вы проворонили квартиру отца.

– Так, давай за живое не будем.

Алеся Кривчун, судебный исполнитель отдела принудительного исполнения Партизанского района главного управления юстиции Мингорисполкома:

Гражданин у нас на исполнении, можно сказать, не первый год. Имеются разные задолженности в отношении него. То есть с ним я уже по крайней мере знакома давно. Когда прихожу к нему для проверки имущественного положения, доступ он не предоставляет. Корреспонденция вся, которая направляется по данному адресу, возвращается к нам за невостребованностью. То есть почту нашу, письма он не получает.

Но есть категории должников, которым алгоритмы выселения не страшны. Минчанка Жанна Богомольцева – мать 10 детей и обладательница трехкомнатной квартиры. На учете не только у судебных исполнителей, но и органов социальной защиты. Три года назад за страсть к горячительным напиткам и неуплату коммунальных услуг на время осталась без детей.

Спустя несколько месяцев смогла вернуть доверие опеки, но рассчитаться по долгам – нет. Сейчас в графе «К оплате» – более 13 тысяч белорусских рублей.

Жанна Богомольцева, коммунальный должник:

Пока 6 месяцев дети были в СПЦ Фрунзенского района, с этого времени у меня ушло, потому что у меня все деньги уходили, получается, на пособие детей. Когда детей забирали, у меня отключили свет, воду – все полностью. Константин Герцев:

То есть детей у вас забирали не только потому, что вы злоупотребляли алкоголем, а потому, что уже были задолженности по коммунальным услугам?

– Нет, не по коммунальным.

– А почему тогда отключили?

– Отключают, когда забирают детей.

Константин Герцев:

Это может быть такое?

– Нет.

– То есть была задолженность?

– Конечно.

– Не могут вам отключить, если у вас… Жанна Богомольцева:

Не знаю. Вот они забрали детей и в этот же день выключили все.

Санитарное состояние квартиры тоже далеко от идеала: повсюду окурки и пустые бутылки, на плите плавятся картофельные оладьи, а в одинокой кроватке играет малютка Даша. Она самая младшая в этой семье. В это время ее мама заполняет бумаги и клянется, что еще чуть-чуть и долг будет полностью погашен.