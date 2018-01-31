Пенсии в Беларуси. Что нужно знать?

Пенсионное обеспечение является неотъемлемым правом человека в любой демократической стране. Ведь каждый из нас имеет право на достойную жизнь в старости. Однако пенсионные системы разных стран имеют свои нюансы. Для сравнения в Швейцарии и Японии – на пенсию люди уходят в шестьдесят пять лет, Германии и Норвегии – в шестьдесят семь. В 2018 году в нашей стране трудовые пенсии теперь назначаются женщинам по достижении 56-летнего возраста, а мужчинам – 61 года.

Алла Колбик, заместитель начальника управления-начальник отдела назначения пенсий и пособий Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

При этом для назначения трудовой пенсии необходимо наличие общего и так называемого страхового стажа. Общий стаж для женщин составляет по-прежнему 20 лет, для мужчин – 25 лет. Самым главным условием для приобретения права на трудовую пенсию, это является наличие периодов работы с уплатой страховых взносов. В текущем году для того, чтобы назначить трудовую пенсию по возрасту, необходимо наличие страхового стажа не менее 16 лет и 6 месяцев. Необходимо отметить, что продолжительность страхового стажа ежегодно с первого января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет. Возникает вопрос, что же такое страховой стаж? Алла Колбик:

Страховой стаж формирует только периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности, когда производились отчисления страховых взносов. Иные виды деятельности, когда страховые взносы не производились, не включаются в страховой стаж, а только учитываются в общий стаж при назначении пенсии и, естественно, влияют на ее размер, если такая пенсия будет назначена.

Отдельные категории граждан, получают право на трудовую пенсию по достижении пенсионного возраста при наличии 10-летнего страхового стажа. Алла Колбик:

В первую очередь, это те граждане, которые имеют общий стаж продолжительностью 35 лет женщины и 40 лет мужчины, а также те граждане, которые проходили военную службу, либо службу военизированных организаций продолжительностью не менее 10 календарных лет и точно также имеют стаж общий мужчины – 25 лет, а женщины – 20 лет. Кроме того, в законодательстве нашей страны предусмотрены пенсии, назначение которых происходит на льготных основаниях. На такие льготы вправе рассчитывать граждане, которые не могут выработать длительный стаж работы.

Алла Колбик:

К ним относятся матери погибших военнослужащих, это многодетные матери, которые родили и воспитали не менее пяти лет до восьмилетнего возраста, это родители детей-инвалидов, воспитывающие их не менее восьми лет до совершеннолетия. Это сами инвалиды с детства, лилипуты и карлики. Так вот для данной категории граждан страховой стаж установлен продолжительностью не более пяти лет. И в отношение, вот именно данной категории продолжительность страхового стажа ежегодно не увеличивается. В 2018 году трудовые пенсии исчисляются за последние двадцать четыре года стажа работы. Но у каждого, кто претендует на пенсию, свой 24-летний период. Алла Колбик:

При этом необходимо сказать, что справки за периоды работы до 1 января 2003 года оформляются работодателями, а после 1 января 2003 года подтверждаются данными, именно персонифицированного учета. Иногда в жизни складываются ситуации, когда граждане не могут предоставить справку о заработной плате. Организация ликвидировалась, и документы не сданы в архив, но есть выход из создавшегося положения. Алла Колбик:

Заработную плату можно установить в судебном порядке. Гражданин обращается в суд за установлением заработной платы за конкретный период в определенном размере. Представляет любые косвенные документы и в подтверждение уровня той заработной платы, которую он получал в тот или иной период. Вступившее в силу решение суда для органов социальной защиты является документом, подтверждающим заработную плату.