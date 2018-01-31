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Пенсии в Беларуси. Что нужно знать?

31 января 2018 09:00
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Пенсионное обеспечение является неотъемлемым правом человека в любой демократической стране. Ведь каждый из нас имеет право на достойную жизнь в старости. Однако пенсионные системы разных стран имеют свои нюансы. Для сравнения в Швейцарии и Японии – на пенсию люди уходят в шестьдесят пять лет, Германии и Норвегии – в шестьдесят семь. В 2018 году в нашей стране трудовые пенсии теперь назначаются женщинам по достижении 56-летнего возраста, а мужчинам – 61 года.

Пенсии в Беларуси. Что нужно знать? -1

Алла Колбик, заместитель начальника управления-начальник отдела назначения пенсий и пособий Комитета по труду, занятости и социальной защите  Мингорисполкома:
При этом для назначения трудовой пенсии необходимо наличие общего и так называемого страхового стажа. Общий стаж для женщин составляет по-прежнему 20 лет, для мужчин – 25 лет. Самым главным условием для приобретения права на трудовую пенсию, это является наличие периодов работы с уплатой страховых взносов. В текущем году для того, чтобы назначить трудовую пенсию по возрасту, необходимо наличие страхового стажа не менее 16 лет и 6 месяцев. Необходимо отметить, что продолжительность страхового стажа ежегодно с первого января увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.

Возникает вопрос, что же такое страховой стаж?

Алла Колбик:
Страховой стаж формирует только периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности, когда производились отчисления страховых взносов. Иные виды деятельности, когда страховые взносы не производились, не включаются в страховой стаж, а только учитываются в общий стаж при назначении пенсии и, естественно, влияют на ее размер, если такая пенсия будет назначена.

Пенсии в Беларуси. Что нужно знать? -4

Отдельные категории граждан, получают право на трудовую пенсию по достижении пенсионного возраста при наличии 10-летнего страхового стажа.

Алла Колбик:
В первую очередь, это те граждане, которые имеют общий стаж продолжительностью 35 лет женщины и 40 лет мужчины, а также те граждане, которые проходили военную службу, либо службу военизированных организаций продолжительностью не менее 10 календарных лет и точно также имеют стаж общий мужчины – 25 лет, а женщины – 20 лет.

Кроме того, в законодательстве нашей страны предусмотрены пенсии, назначение которых происходит на льготных основаниях. На такие льготы вправе рассчитывать граждане, которые не могут выработать длительный стаж работы.

Пенсии в Беларуси. Что нужно знать? -7

Алла Колбик:
К ним относятся матери погибших военнослужащих, это многодетные матери, которые родили и воспитали не менее пяти лет до восьмилетнего возраста, это родители детей-инвалидов, воспитывающие их не менее восьми лет до совершеннолетия. Это сами инвалиды с детства, лилипуты и карлики. Так вот для данной категории граждан страховой стаж установлен продолжительностью не более пяти лет. И в отношение, вот именно данной категории продолжительность страхового стажа ежегодно не увеличивается.

В 2018 году трудовые пенсии исчисляются за последние двадцать четыре года стажа работы. Но у каждого, кто претендует на пенсию, свой 24-летний период.

Алла Колбик:
При этом необходимо сказать, что справки за периоды работы до 1 января 2003 года оформляются работодателями, а после 1 января 2003 года подтверждаются данными, именно персонифицированного учета.

Иногда в жизни складываются ситуации, когда граждане не могут предоставить справку о заработной плате. Организация ликвидировалась, и документы не сданы в архив, но есть выход из создавшегося положения.

Алла Колбик:
Заработную плату можно установить в судебном порядке. Гражданин обращается в суд за установлением заработной платы за конкретный период в определенном размере. Представляет любые косвенные документы и в подтверждение уровня той заработной платы, которую он получал в тот или иной период. Вступившее в силу решение суда для органов социальной защиты является документом, подтверждающим заработную плату.

Пенсии в Беларуси. Что нужно знать? -10

В большинстве развитых стран довольно жесткие условия, которые нужно соблюдать, чтобы золотой порой, а именно так называют время выхода на пенсию, быть в золоте в буквальном смысле. Но главный принцип любой пенсионной системы: сперва ты работаешь на государство и платишь налоги, а потом получаешь свой «кусок пирога».

# общество # Фотофакт # Алла Колбик # Пенсионеры # общество

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