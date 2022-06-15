Почтили память безвинных жертв. Митинг-реквием с участием зарубежных делегаций прошёл в Хатыни

Новости Беларуси. Международная парламентская конференция, посвященная сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конференция проходит под эгидой Палаты представителей Национального собрания. Среди участников – белорусские и зарубежные эксперты, историки, ученые, парламентарии.

Виктор Хренин: мы должны быть носителями исторической памяти о войне и передавать это молодому поколению. Читайте здесь. Площадка объединила около 300 человек. Знаковым событием стало посещение делегациями мемориального комплекса «Хатынь». Здесь прошел митинг-реквием. Участники почтили память безвинных жертв и возложили цветы к Вечному огню. А представители крупнейших белорусских конфессий прочитали молитвы о погибших.

Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Великая Отечественная война – это последняя страшная трагедия XX века. Коллеги, в основном, которые здесь присутствуют, – это эксперты, парламентарии. Народы этих стран внесли в свое время огромную лепту в нашу общую Победу. И поэтому то, что они сегодня присутствуют здесь, – они восстанавливают, вспоминают.

15 июня участники конференции проводят пленарное заседание. По итогам работы будет принята резолюция. Ее направят в парламенты других государств и международные организации.