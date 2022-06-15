Андрей Швед: практически по всей стране мы начали акцию по перезахоронению останков воинов

Новости Беларуси. Международная парламентская конференция, посвященная сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила около 300 человек. Знаковым событием стало посещение делегациями мемориального комплекса «Хатынь». Здесь прошел митинг-реквием (подробнее здесь). Участники почтили память безвинных жертв и возложили цветы к Вечному огню. А представители крупнейших белорусских конфессий прочитали молитвы о погибших.