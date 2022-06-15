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Виктор Хренин: мы должны быть носителями исторической памяти о войне и передавать это молодому поколению

15 июня 2022 11:57
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Новости Беларуси. Международная парламентская конференция, посвященная сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила около 300 человек. Знаковым событием стало посещение делегациями мемориального комплекса «Хатынь». Здесь прошел митинг-реквием (подробнее здесь). Участники почтили память безвинных жертв и возложили цветы к Вечному огню. А представители крупнейших белорусских конфессий прочитали молитвы о погибших.

Виктор Хренин: мы должны быть носителями исторической памяти о войне и передавать это молодому поколению-1

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы сегодня должны являться (после того, как был разрушен Советский Союз) наследниками, носителями исторической памяти о той войне, той истории, о великом подвиге народа-победителя в войне и передавать эту память молодому поколению.

Виктор Хренин: мы должны быть носителями исторической памяти о войне и передавать это молодому поколению-4

Андрей Швед: практически по всей стране мы начали акцию по перезахоронению останков воинов. Читайте здесь.

# Год исторической памяти # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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