Польша высылает белорусского атташе по вопросам обороны

Новости Беларуси. Польша высылает нашего атташе по вопросам обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так в Варшаве отреагировали на принятое в Беларуси решение выслать двух сотрудников польского консульства в Гродно и офицера связи пограничной службы.

Известно, что дипломаты уже покинули нашу страну. Ситуация обострилась на фоне закрытия соседней страной очередного пограничного перехода. Поляки приостановили работу «Бобровников», из-за чего между двумя странами осталось лишь два действующих международных пункта пропуска. В связи с этим 17 февраля в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси. Кшиштофу Ожанну сообщили о принятии ответных шагов.