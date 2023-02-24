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Польша высылает белорусского атташе по вопросам обороны

24 февраля 2023 08:47
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Новости Беларуси. Польша высылает нашего атташе по вопросам обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так в Варшаве отреагировали на принятое в Беларуси решение выслать двух сотрудников польского консульства в Гродно и офицера связи пограничной службы.  

Польша высылает белорусского атташе по вопросам обороны-1

Известно, что дипломаты уже покинули нашу страну. Ситуация обострилась на фоне закрытия соседней страной очередного пограничного перехода. Поляки приостановили работу «Бобровников», из-за чего между двумя странами осталось лишь два действующих международных пункта пропуска. В связи с этим 17 февраля в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси. Кшиштофу Ожанну сообщили о принятии ответных шагов.  

Польша высылает белорусского атташе по вопросам обороны-4

При этом Беларусь оставила за собой право прибегнуть к более жестким мерам реагирования для защиты национальных интересов. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что республика всегда открыта для конструктивного и взаимоуважительного диалога.  

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# Беларусь-Польша # общество # Кшиштоф Ожанн # Фотофакт

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