Посевная в Беларуси набирает обороты: засеяно около 30% яровых культур

В стране активно продолжается главная весенняя кампания: засеяно около 30 % яровых культур. В Минской области аграрии завершили сев ранних зерновых и зернобобовых. В Брестском регионе подходят к финалу работы по льну, ускоряют темпы по сахарной свекле и готовят поля под кукурузу. В Могилевской области четыре района уже полностью завершили сев ранних яровых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обращает внимание сельхозпроизводителей на необходимость максимально оперативно завершить кампанию. Задача, обозначенная главой государства, – получить урожай не ниже прошлогоднего уровня. От слаженной работы аграриев сегодня во многом зависит продовольственная безопасность страны.

Прошедшие дожди ускорили всходы. Однако сохраняется дефицит тепла, что может сказаться на дальнейшем развитии растений. Сельхозпредприятия по всей Беларуси мобилизуют ресурсы, чтобы использовать каждый благоприятный день. В приоритете – соблюдение агротехнических сроков и применение современных технологий, позволяющих минимизировать влияние погоды и заложить основу для хорошего урожая.

Благодаря усилиям государства, ученых и производственников в Беларуси сформирован надежный сельскохозяйственный потенциал. Страна полностью обеспечивает себя зерном и другими культурами, что поддерживает рост производства и экспорта продукции животноводства.