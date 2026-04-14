Инструкторы «Витязя» провели огневую подготовку для бойцов МВД

На стрельбище «Боровуха-1» бойцы отряда специального назначения «Витязь» провели комплексное занятие по огневой подготовке для сотрудников МВД, работающих в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники тренировки отрабатывали поражение беспилотных летательных аппаратов из боевого оружия, стрельбу из пулемета Калашникова и других видов вооружения. Цель – повысить точность, устойчивость и скорость действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Как отметили оперативники, занятия под руководством спецназовцев становятся все более насыщенными: инструкторы демонстрируют высокий уровень подготовки и помогают сотрудникам значительно повышать профессионализм. Тренировки проходят в условиях, близких к боевым, что делает их особенно эффективными. Такие занятия позволяют бойцам МВД совершенствовать навыки, необходимые при противодействии организованной преступности и работе в высокорисковых ситуациях.