В Могилеве обнаружены новые места массового захоронения времен ВОВ

В Казимировском лесу Могилева обнаружены расстрельные ямы времен войны. Осенью 2025 года, после окончания полевого поискового сезона, участники клуба «Виккру» нашли еще три захоронения с жертвами геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба поискового «Виккру»: Каждая яма имеет свою историю. Здесь нет двух одинаковых ям. В одной два-три останка, два-три человека захоронены, в другой более сотни. Захоронение находится от полуметра до двух метров. Вот последнюю яму несколько дней назад нашли, она была на глубине два метра.

Сергей Королев, командир поискового отряда «Победа»:

В этом году мы только на начальном этапе исследования этого леса. Задача стоит обследовать каждый провальчик в земле, каждый уголок. То есть нам и важно, чтобы историческая справедливость восторжествовала.

Раскопки ведутся с 2024 года в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. За это время подняты останки более 700 человек: судебно-медицинские экспертизы показали, что в основном это мирные жители 25-65 лет. Поисковики подчеркивают: работы в лесу еще много – предстоит тщательно обследовать территорию, чтобы найти всех жертв нацистов. В июне прошлого года на месте трагедии установили памятный знак «Древо жизни»: там с почестями перезахоронили невинных жертв.