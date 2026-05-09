Колючая проволока и пожарные бумы! В парке Победы Минска прошел «Забег отважных»

В парке Победы Минска царит атмосфера спортивного азарта. Любители активного отдыха и этот священный день празднуют по-особенному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У «Забега отважных» название символично не только из-за даты, но и погоды. Порядка тысячи минчан и гостей столицы объединил марафон. Участники преодолели трассу протяженностью 2000 метров с препятствиями из шин, барьеров и боевой техники. Подключились и юные спортсмены. Действовал всю войну благодаря маскировке! Рассказываем о легендарном партизанском аэродроме на острове Зыслов.

– Эмоции – просто восторг. Отпраздновали в кругу своих близких друзей. Позвала подруга, мы первый раз, а подруга уже не первый раз.

– Теперь они поняли, что это за эмоции, и как круто в такой день праздничный проводить в кругу друзей и праздновать этот День Победы.

Такой интересный забег проводят. Я уже участвовал в подобных, мне очень нравится. Забег вообще классный, офигенный. Настроение суперпраздничное. Забег – добрая ежегодная традиция. Мероприятие проходит уже в 10-й раз. К юбилейному марафону подготовили новинки: в полосе препятствий появились колючая проволока и пожарные бумы.