Колючая проволока и пожарные бумы! В парке Победы Минска прошел «Забег отважных»

В парке Победы Минска царит атмосфера спортивного азарта. Любители активного отдыха и этот священный день празднуют по-особенному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В парке Победы Минска царит атмосфера спортивного азарта. Любители активного отдыха и этот священный день празднуют по-особенному, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У «Забега отважных» название символично не только из-за даты, но и погоды. Порядка тысячи минчан и гостей столицы объединил марафон. Участники преодолели трассу протяженностью 2000 метров с препятствиями из шин, барьеров и боевой техники. Подключились и юные спортсмены.
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– Эмоции – просто восторг. Отпраздновали в кругу своих близких друзей. Позвала подруга, мы первый раз, а подруга уже не первый раз.
– Теперь они поняли, что это за эмоции, и как круто в такой день праздничный проводить в кругу друзей и праздновать этот День Победы.
Такой интересный забег проводят. Я уже участвовал в подобных, мне очень нравится. Забег вообще классный, офигенный. Настроение суперпраздничное.
Забег – добрая ежегодная традиция. Мероприятие проходит уже в 10-й раз. К юбилейному марафону подготовили новинки: в полосе препятствий появились колючая проволока и пожарные бумы.
Дмитрий Демидик, заместитель председателя Белорусской федерации легкой атлетики:
У нас полностью закрылась регистрация заранее. Это не перед 9 Мая, уже даже в апреле была закрыта. Людям очень нравится этот забег. У нас много препятствий. Дальше планируем продолжать наш забег. И мы хотим с каждым годом увеличить количество препятствий, количество участников, чтобы росло. Будем над этим стараться.
Все участники получили памятные медали. А победители – еще и денежные призы. Но главная награда – это командный дух, чувство единства и возможность преодолеть себя, как это когда-то сделали отважные защитники, подарившие нам мирное небо над головой.