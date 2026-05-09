Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране

Витебск сегодня, 9 Мая, особенно торжественен. На площади Победы – алое море из тысяч тюльпанов. С самого утра сюда по зову сердца идут люди – в одной колонне собрались более 10 тысяч жителей и гостей города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Акция «Беларусь помнит» объединила поколения. В руках у людей – цветы, флаги и портреты родных героев. Это не просто шествие, а живая память о тех, кто подарил нам этот мирный май. Для Витебской земли цена свободы была огромной: погиб каждый третий житель области. Более 120 витебчан стали Героями Советского Союза за свой бессмертный подвиг. Их имена навсегда вписаны в историю. Витебск помнит. Беларусь помнит!

Мой прадед воевал, он погиб, поэтому я считаю, что это очень правильно находиться именно здесь.

Надежда Гракова, бывшая малолетняя узница:

Наши освободители подарили нам жизнь, и мы нарожали детей, и у нас такая замечательная молодежь патриотическая, мы любим Беларусь.

В одном строю сегодня – и молодежь, и заслуженные работники предприятий, и именитые спортсмены. Все они объединились, чтобы вместе встретить этот великий день в самом сердце областного центра.

Алексей Головацкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы живем уже 81 год под мирным небом. Это большая честь. Живите в мире и спокойствии. Весь мир завидует нам. Повсюду яркие букеты тюльпанов, воздушные шары и ленты в цветах национального флага. Город окрасился в праздничные тона. Но самое главное – это лица героев. Многие жители города принесли с собой фотографии родных-фронтовиков, тех, кто в 1940-е годы мужественно сражался с фашизмом, чтобы сегодня мы могли радоваться этому дню.

Это мой дед Ерохин Петр Прохорович. Он прошел всю войну до 1945 года, а свою войну он закончил в Берлине.