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Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы

09 мая 2026 11:23
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81 год мирного неба и бесконечная благодарность поколению победителей. Одним из центров притяжения для тысяч минчан и гостей столицы стал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. 

О том, как встречают посетителей и что вызывает особый интерес, рассказала Алеся Иванова.

Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы-2

Алеся Иванова, корреспондент:
Музей истории Великой Отечественной войны в этот великий праздник предлагает бесплатный вход для всех желающих. Но отнюдь не по этой причине сегодня здесь много посетителей. В этом месте по-особенному воспринимается каждый эпизод великих сражений, каждая деталь, каждый предмет. 

Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы-4

Люди приходят сюда не за бесплатным билетом, а за живой памятью. В залах музея – удивительная атмосфера. Правнуки героев замирают у диорам, всматриваются в пожелтевшие письма и лица на фотографиях. Здесь история перестает быть строчкой в учебнике и становится личной гордостью каждой семьи. 

Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы-6

У меня воевал мой дед. Он был личным поваром у Жукова. Он, слава богу, вернулся с войны, все хорошо. Была личная история. Он готовил в землянке, и их накрыл отряд немцев. Ему дали героя за то, что он положил троих или четверых прямо на месте при готовке.

В Музее истории ВОВ можно увидеть уникальные личные вещи героев войны, которые дошли до Великой Победы – подробности.

Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы-8

Почтить память защитников Отечества приехали гости из разных стран, и больше всего – из России. Для наших народов цена Победы – это общая боль и общая гордость, которая и спустя десятилетия остается прочным фундаментом нашего единства. 

Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы-10

Я из Санкт-Петербурга. Мы уже не первый раз приезжаем именно в Беларусь на 9 Мая. Прабабушка мужа тоже прошла всю войну, дожила до 98 лет. Поэтому у нас есть память нашей семьи. 

Двери музея открыты до 19:00. Так что еще есть возможность погрузиться в историю, которую должен знать каждый.

Подробности смотрите в видео.

# День Победы # Белорусский государственный Музей истории Великой Отечественной войны # Алеся Иванова

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