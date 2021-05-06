«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске

Новости Беларуси. Главные праздничные торжества, посвященные 9 Мая, по традиции пройдут в столице. Сердцем праздника станет центр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 11 утра на Площади Победы начнется торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу. Участие примут официальные лица, представители трудовых коллективов, духовенство, молодежь. В этом году 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне совпала с праздником Государственных герба и флага.

В программе – торжественный ритуал чествования символов, исполнение гимна в новой молодежной интерпретации, пролет военной авиатехники, которая раскрасит небо в цвета государственного флага, и запуск тысячи воздушных шаров. Праздничные мероприятия запланированы в каждом районе столицы и в областных центрах. Все они будут объединены одной темой.

Инна Адамович, консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям, победителям, ветеранам Великой Отечественной войны, а также тема народного единства, тема консолидации белорусского общества в Год народного единства. Все мероприятия, посвященные Дню Победы, у нас пройдут в несколько ином звучании, в более, может быть, молодежным и современным, поскольку режиссерами этих мероприятий выступают наши представители молодого поколения. Поэтому они будут носить более современный оттенок, более технологичный.