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«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске

06 мая 2021 12:28
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Новости Беларуси. Главные праздничные торжества, посвященные 9 Мая, по традиции пройдут в столице. Сердцем праздника станет центр Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске -1

В 11 утра на Площади Победы начнется торжественная церемония возложения цветов и венков к монументу. Участие примут официальные лица, представители трудовых коллективов, духовенство, молодежь. В этом году 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне совпала с праздником Государственных герба и флага.

«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске -4

В программе – торжественный ритуал чествования символов, исполнение гимна в новой молодежной интерпретации, пролет военной авиатехники, которая раскрасит небо в цвета государственного флага, и запуск тысячи воздушных шаров. Праздничные мероприятия запланированы в каждом районе столицы и в областных центрах. Все они будут объединены одной темой.

«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске -7

Инна Адамович, консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям, победителям, ветеранам Великой Отечественной войны, а также тема народного единства, тема консолидации белорусского общества в Год народного единства. Все мероприятия, посвященные Дню Победы, у нас пройдут в несколько ином звучании, в более, может быть, молодежным и современным, поскольку режиссерами этих мероприятий выступают наши представители молодого поколения. Поэтому они будут носить более современный оттенок, более технологичный.

«Красной нитью через все мероприятия будет проходить тема памяти героям-освободителям». Что запланировано на 9 Мая в Минске -10

Не менее насыщенной будет и вечерняя программа. В 21.30 зрителей приглашают на гала-концерт. Финальным аккордом 9 Мая станет праздничный фейерверк. Залпы будут запущены в пяти точках Минска и в областных центрах одновременно – в 23.00. Организаторы обещают удивить зрителей разнообразием цветов и форм огненного шоу.

# День Победы # общество # Инна Адамович # Фотофакт

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