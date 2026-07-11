Праздник в самом разгаре! Как проходит фестиваль «Купалье» в Александрии?

Праздник, который объединяет поколения, стирает границы и ярко демонстрирует национальные традиции. Александрия вновь собирает друзей на живописном берегу Днепра. За 17 лет фестиваль превратился в один из главных культурных брендов страны. Свежий воздух раззадоривает аппетит, народные промыслы и таланты раскрываются во всей красе, а песни льются так, что, кажется, поет душа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элла Маркевич, корреспондент:

В Александрии праздник в самом разгаре. Шумно и многолюдно здесь с самого утра. Белорусская земля хлебосольная, гостеприимная, поэтому гостям и друзьям здесь рады всегда. Настроение купальское, оно повсеместно. Десятки выставок, мастер-классы, город мастеров, кинопоказ под открытым небом, народные песни и, конечно же, зажигательные танцы. Кажется, куда бы ни пошел гость, везде его ждут яркие впечатления и радушие белорусской души.

Купалье – это тот самый уникальный культурный мост, который соединяет всех, кому нечего делить, но есть чем щедро поделиться. Купальский венок и хенд-мейд премиум-класса! Чем удивляет фестиваль «Купалье» в 2026 году? В этот раз фестиваль посвящен Году белорусской женщины. Эта тематика читается в каждой праздничной локации. Вот, например, уникальная выставка «Анталогія жаночай прыгажосці: ад традыцый да сучаснасці». Тут и украшения, и традиционные костюмы со всех районов Могилевщины.

Обязательным дополнением к костюму был пояс. Без пояса невозможно было появиться на людях. Мы знаем такое выражение – распоясаться. То есть вести себя без пояса безобразно. А в поясе нельзя так себя вести. Пояс – оберег. Пояс – это предмет, который и собирал весь костюм, и человека тоже дисциплинировал. Рядом же выставка-продажа лучших образцов одежды, текстиля и аксессуаров, созданных предприятиями концерна «Беллегпром». Носить – не переносить.

Здесь представлены и новые коллекции, и старые коллекции, которые полюбили наши уже постоянные покупатели. А новые коллекции сразу же приобретают.

Очередь к этому павильону не заканчивается с самого утра. Не удивительно. Белорусские модницы и их спутники буквально охотятся за новыми принтами от «Мерча Первого». В Александрию привезли около 150 футболок и уже большую половину раскупили. Много и угощений. Купальский пир растянулся на два километра. Гастрономическим триумфом нынешнего сезона стал сырный фестиваль. На нем лучшие молочные продукты представляют все регионы страны. Новый мерч с цитатой Лукашенко поступил в продажу к Году белорусской женщины.

– Все попробовали, все очень нравятся, все не соленые, особенно твердые сыры очень вкусные.

– И самое главное, это мнение российского жителя с Алтая.

– Я из Алтайского края приехала сюда в гости, поэтому огромный респект Беларуси, мы ее очень любим.

Очень все нравится, и мороженое вообще в том числе. Мы просто в восторге. Внук мой вообще тоже очень, говорит, глаза разбегаются. Все хочется попробовать. Особенно такие интересные деликатесы.