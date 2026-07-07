Новый мерч с цитатой Лукашенко поступил в продажу к Году белорусской женщины

В продажу поступил новый мерч с цитатой главы государства: «Женщина – главное. Как она скажет – так и должно быть!». Коллекция приурочена к Году белорусской женщины. И пусть теперь хоть одна белоруска скажет «мне нечего надеть». Эта вещь просто обязана появиться в гардеробе каждой женщины и стать базовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея родилась спонтанно: после того, как во Дворец Независимости пришла гостья в футболке с такой цитатой. Белорусский союз женщин объявил конкурс эскизов и линейка пошла в производство. Новый мерч уже пользуется спросом.

Мы приехали из России, мы туристы, и мы знали про этот магазин, были наслышаны, поэтому специально сюда шли за мерчом вашим интересным. Вот эти футболки, они огненного качества, очень крутой мерч. И мы решили с коллегой взять, будем работать в этих футболках.

Пришел и был приятно удивлен первый раз, что вот купил. Думаю, сейчас буду брать.

Мы закупаемся постоянно, регулярно, когда приезжаем в вашу страну. Очень оригинальный, интересный, хороший подарок коллегам и друзьям.

Партия – 600 штук. Раскуплено к 3 часам уже более 150 штук. Люди идут, покупают и старые футболки, и новые. Размеры есть разные, разные ростовки. Качество: 93% хлопка и 7% эластана.

Футболки можно найти во всех точках продаж. Коллекция продолжает пополняться, а интерес к ней – расти.