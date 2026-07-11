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День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

11 июля 2026 14:03
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Прозрачно, технологично и доступно. Профессиональный праздник работников налоговой службы – главная тема ток-шоу «Большой город». Смотрите в программе 12 июля: какие новшества и льготы ждут минчан, в чем секрет эффективной работы инспекций и как современные электронные сервисы позволяют платить налоги в один клик и без очередей.

Не пропустите 12 июля в 10:00 в нашем эфире.

День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-2

Плательщики налогов в Московском районе формируют почти четверть всех доходов бюджета Минска. Как удалось выработать такую системность?

День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-4

Есть понимание у плательщиков того, что нужно платить налоги. Поэтому, я думаю, этого понимания на сегодняшний день достаточно.

Как оплатить налог на операции с криптовалютой?

День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-6

Прежде чем заняться этой деятельностью, операциями с токенами, зарабатывать на этом, необходимо изучить все подводные камни. На самом деле для гражданина ничего сложного нет.

День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-8

Как стать квалифицированным специалистом по налогам? 

День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»-10

Необходимо ориентироваться и уметь применять свой опыт, свои знания именно в жизненных реальных ситуациях и в бизнесе.

Как устроена система и что изменится для минчан в этом году? Гости программы в праздничный день готовы ответить на важные вопросы.

Смотрите ток-шоу «Большой город» в 12 июля в 10:00.

# Налоги

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