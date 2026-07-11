День работников налоговой службы. Какие новшества ждут минчан? Расскажут в ток-шоу «Большой город»

Прозрачно, технологично и доступно. Профессиональный праздник работников налоговой службы – главная тема ток-шоу «Большой город». Смотрите в программе 12 июля: какие новшества и льготы ждут минчан, в чем секрет эффективной работы инспекций и как современные электронные сервисы позволяют платить налоги в один клик и без очередей. Не пропустите 12 июля в 10:00 в нашем эфире.

Плательщики налогов в Московском районе формируют почти четверть всех доходов бюджета Минска. Как удалось выработать такую системность?

Есть понимание у плательщиков того, что нужно платить налоги. Поэтому, я думаю, этого понимания на сегодняшний день достаточно. Как оплатить налог на операции с криптовалютой?

Прежде чем заняться этой деятельностью, операциями с токенами, зарабатывать на этом, необходимо изучить все подводные камни. На самом деле для гражданина ничего сложного нет.

Как стать квалифицированным специалистом по налогам?