Купальский венок и хенд-мейд премиум-класса! Чем удивляет фестиваль «Купалье» в 2026 году?

Праздник, который объединяет поколения, стирает границы и ярко демонстрирует национальные традиции. Недаром его называют культурным брендом Беларуси и душой нашей земли! Александрия вновь собирает друзей с небывалым размахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками масштабного фестиваля на малой родине Президента ежегодно становятся десятки тысяч человек. Шкловский район принимает гостей из всех регионов Беларуси, России и других стран. Их встречают музыкой, угощениями и народными гуляньями. А добраться к месту гуляний можно на необычном пароме.

Переправа вмещает 30 пассажиров и соединяет два берега: агрогородок Копысь и купальское поле. Но самое интересное происходит на пристани. На двух берегах звучат песни, играет гармонь, и сама дорога на праздник – уже праздник. Республиканский фестиваль «Купалье» стартовал в Александрии Гостей с каждой минутой становится больше. И первым делом все ищут главный символ праздника – купальский венок. Его можно купить у мастеров или сплести самому из душистых трав. Кажется, здесь, на этом поле, собрались все цветы и травы Беларуси.

Ромашки, васильки, клевер, мята, полевые колокольчики – мастера готовы научить каждого секретам плетения. Ведь купальский венок – это не просто украшение. Это древний оберег. В него вплетают до 12 разных трав, и у каждой – свое значение.

Мне очень нравится, что мы возвращаемся к нашим корням. Это замечательно. И даже вот такие стилизованные обряды, они все-таки несут какую-то нотку теплоты. Юлия Мычка, корреспондент:

Одна из самых многолюдных точек на купальском поле сейчас – это город мастеров. Это такая целая мегаколоритная деревня, две улицы.