«Бацькаву кашулю» вручили более чем 380 семьям в Беларуси

Белорусская земля богата многовековыми традициями. В них наша сила и идентичность. Однако национальный код постоянно обогащается: появляются новые масштабные инициативы, которые быстро становятся по-настоящему всенародными. Среди таких ярких примеров – проект «Трэці Бацькаў», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При рождении третьего малыша семья получает деревянный сундук с льняной рубахой. Одними из первых, памятный подарок вручали семье Лобановых. А 11 июля под сводами Свято-Петро-Павловского собора прошло таинство Крещения маленького Артемия в символичном обереге.

Она очень хорошо подошла, как именно такая крестильная рубашка, льняная. Приятно, что это сделано в Беларуси.

Протоиерей Александр Ледохович, клирик Свято-Петро-Павловского собора Минска:

После выхода из крещальной купели на крещаемого надевают крест, и священник благословляет крещальную рубашку. В древности существовала традиция: крещаемому, даже взрослому человеку, одевать на себя белую одежду. Это символ начала новой жизни. Новой жизни с Богом!

Инициатором этого трогательного проекта в Международный день защиты детей выступила партия «Белая Русь». Символичные куфары с национальными сорочками переданы уже более чем 380 семьям.