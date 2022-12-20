Законопроект о ВНС приняли в первом чтении

Новости Беларуси. Законопроект о ВНС приняли депутаты в первом чтении. Документ определяет порядок формирования Всебелорусского народного собрания и реализацию им своих полномочий, закрепляет правовой статус делегата ВНС, его права и обязанности, основания прекращения полномочий, в том числе досрочного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект, прежде чем поступить на рассмотрение в Овальный зал, прошел общественное обсуждение. Предложения были изучены и включены в документ.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

После подготовки ко второму чтению, если поступят еще дополнительные замечания, они также будут прорабатываться. И я думаю, после Нового года вынесем это законопроект к рассмотрению во втором чтении, потому что предельный срок принятия законопроекта – март следующего года.

ВНС – это высший представительный орган народовластия со специфическими функциями, которые четко определены в Конституции. Его основная цель и задача – согласие в обществе, решение стратегических вопросов социально-экономического развития, политической стабильности и национальной безопасности.