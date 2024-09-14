Праздник, рождённый временем. О чём расскажет книга «Вместе навсегда. День народного единства»?

Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».
«Вместе навсегда. День народного единства». Так называется новая книга, которая на днях была представлена читателям. Посвящена она государственному празднику Республики Беларусь – Дню народного единства, который ежегодно отмечается в нашей стране 17 сентября.
Анжела Садовская, ведущий специалист издательства «Беларусь»:
В этой книге читатель узнает о том, какие события предшествовали этой исторической дате. Этот исторический день стал актом справедливости для всего белорусского народа, который был разделен в результате Рижского мирного договора 1921 года.
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