Праздник, рождённый временем. О чём расскажет книга «Вместе навсегда. День народного единства»?

Вера Позняк, корреспондент:

Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Интересные и познавательные новинки мы собрали для вас в рубрике «Книжный гид».

«Вместе навсегда. День народного единства». Так называется новая книга, которая на днях была представлена читателям. Посвящена она государственному празднику Республики Беларусь – Дню народного единства, который ежегодно отмечается в нашей стране 17 сентября.