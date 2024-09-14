Минск с высоты птичьего полёта – можно ли изучить столицу с колеса обозрения?

Юлия Минич, корреспондент: В праздничный день многие приходят отдохнуть в парке. В частности Горького. Собираются семьями, катаются на аттракционах. Кстати, колесо обозрение – это возможность посмотреть на нашу столицу с высоты птичьего полета.

Здесь видно все: ухоженные улочки, скверы, уютные набережные. Справа стадион «Динамо». Вообще, в Минске свыше 3 700 спортивных объектов. Это дает возможность реализовать себя в самых разных видах спорта и поддерживать здоровый образ жизни. Отсюда видна и самая большая площадь в Беларуси – площадь Независимости. 73 тысячи квадратных метров – это больше Красной площади в Москве. Рядом – Дворец Республики, который создавался на перекрестке двух эпох – советской и независимой. Здесь рядом и площадь Победы. Кстати, Минск был удостоен в 1974 году звания «Город-герой» в ознаменование заслуг его жителей в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Будучи не раз разоренным дотла и возрождаясь, Минск как никакой другой город знает цену миру и спокойствию. Над столицей в месте, символизирующей независимость, на высоте 70 метров развевается флаг Беларуси, это символ нашего суверенитета и государства, которое уверено смотрит в будущее.

Юлия Минич:

Конечно, на улицах много людей. Это жители и гости столицы разных национальностей. Организованы десятки площадок, каждая передает неповторимое тепло и колорит белорусской души, наше гостеприимство! С праздником, Минск!