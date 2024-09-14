Прямой эфир

Рыцарские бои в центре города. Рассказываем о фестивале «Мінск старажытны»

14 сентября 2024 12:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Минска богатая история длиною более чем в 900 лет. Начиная от ранних поселений и заканчивая современным мегаполисом. У столицы есть свой устав, герб и гимн. О летописи города за 10 веков его существования рассказывает сегодня фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». Программа построена так, чтобы представить разные этапы становления города. 

Прямо, что называется, из гущи событий к эфиру программе Новости «24 часа» на СТВ подключается организатор фестиваля Игорь Усенко.

Рыцарские бои в центре города. Рассказываем о фестивале «Мінск старажытны»-2

Екатерина Забенько, ведущая:
Расскажите нам в первую очередь, какова программа фестиваля?

Рыцарские бои в центре города. Рассказываем о фестивале «Мінск старажытны»-4

Игорь Усенко, организатор и основатель фестиваля «Мiнск старажытны»:
Программа у нас самая разнообразная. Все таки 10 веков, 1000 лет города Минска. Сейчас у нас рыцарские бои идут уже по высокому и среднему, позднему Средневековью. Потом реформация, потом у нас Отечественная война 1812 года, Первая мировая. И главным акцентом мы в этом году делаем, с одной стороны, на 1939 год. Это день единения белорусского народа. Мы делаем отдельный блок. И, конечно же, Великая Отечественная война.

Екатерина Забенько:
Что можно посмотреть, не поздно ли еще прийти на праздник?

Игорь Усенко:
Да, еще можно, после 17:00 будут все эти события. Поэтому будет ярко, эмоционально, героически и очень красиво для всех участников и для зрителей нашего города.

Подробности в видеоматериале.

# День города в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Гомель отмечает годовщину с момента основания
14 сентября 2024 12:07

Гомель отмечает годовщину с момента основания

«Тренд на экологию и современность» – какой новый транспорт появится в Минске?
14 сентября 2024 11:45

«Тренд на экологию и современность» – какой новый транспорт появится в Минске?

Если со спортом на «ты» – вам сюда. «Олимпийский квест» развернулся в центре столицы
14 сентября 2024 11:20

Если со спортом на «ты» – вам сюда. «Олимпийский квест» развернулся в центре столицы