Рыцарские бои в центре города. Рассказываем о фестивале «Мінск старажытны»

У Минска богатая история длиною более чем в 900 лет. Начиная от ранних поселений и заканчивая современным мегаполисом. У столицы есть свой устав, герб и гимн. О летописи города за 10 веков его существования рассказывает сегодня фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». Программа построена так, чтобы представить разные этапы становления города.

Игорь Усенко, организатор и основатель фестиваля «Мiнск старажытны»:

Программа у нас самая разнообразная. Все таки 10 веков, 1000 лет города Минска. Сейчас у нас рыцарские бои идут уже по высокому и среднему, позднему Средневековью. Потом реформация, потом у нас Отечественная война 1812 года, Первая мировая. И главным акцентом мы в этом году делаем, с одной стороны, на 1939 год. Это день единения белорусского народа. Мы делаем отдельный блок. И, конечно же, Великая Отечественная война.

Екатерина Забенько:

Что можно посмотреть, не поздно ли еще прийти на праздник?

Игорь Усенко:

Да, еще можно, после 17:00 будут все эти события. Поэтому будет ярко, эмоционально, героически и очень красиво для всех участников и для зрителей нашего города.