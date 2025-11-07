Будет обслуживать около 15 тысяч юных белорусов – рассказываем о новой детской поликлинике в Лошице

Первые дни ноября в Беларуси – это всегда время особенных и поистине народных подарков. Традиция, приуроченная к Дню Октябрьской революции, находит воплощение в новых объектах, которые меняют жизнь людей к лучшему, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Современное пространство для жизни и реабилитации. В Минске открыли новый корпус социального пансионата «Гармония» рассчитанный на 342 места. История учреждения начавшаяся в 1961 году, получила мощное технологичное продолжение. Для проживания предусмотрены трехместные комнаты, есть блоки для двух человек. Каждая деталь – от многофункциональной кровати до средств реабилитации продумана для комфорта жильцов.

Проект «Активное долголетие» доказывает, что возраст и особенности здоровья – не преграда для движения. В учреждении создана полноценная доступная среда и организована масштабная досуговая деятельность. Здесь уже реализуется около 20 социальных проектов.

Эльмира Шерметова, директор государственного учреждения «Минский городской социальный пансионат «Гармония»:

Здесь сегодня созданы самые современные условия для полноценной круглосуточной жизни наших подопечных. Цель: чтобы каждый проживающий наш подопечный имел возможность выбрать любимое дело по душе, развивать свои навыки, способности. Ведь самое главное – они будут чувствовать себя нужными в этом мире. Открытие нового корпуса – только начало. В планах дальнейшая реконструкция, которая улучшит условия как для подопечных, так и для сотрудников. В ответ на растущие потребности и увеличение продолжительности жизни населения Мингорисполкомом принят перспективный план развития соцзащиты, включающий как расширение действующих пансионатов, так и строительство новых.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В этом месяце будет введен еще один корпус в пансионате «Вяча» – это в Острошицком Городке на 100 мест. Также ведется строительство детского пансионата, который планируется к вводу в 2027 году. В зависимости от складывающейся обстановки, будем принимать решения о дальнейшем развитии системы стационарного социального обслуживания.

Это подарок для юных минчан. Убедиться, что визит к врачу может быть не стрессом, а ярким событием, теперь можно в новой детской поликлинике в Лошице. Семь этажей, наполненных технологиями. Фасад, собранный из разноцветных пазлов, словно гигантский конструктор. Уже на подходе здание заряжает на позитив. За 2,5 года строительства здесь вырос целый медицинский кластер для детей – от отделения неотложной помощи до собственного бассейна для лечебных процедур.

Денис Лопатин, главврач 18-й городской детской поликлиники Минска:

Вся наша работа построена не только на лечебной части, но и профилактике. У нас новые современные диагностические установки в рентген-кабинете, что позволяет своевременно и качественно определить соответствующую патологию. Хирургическая составляющая позволяет сейчас и в будущем уже приступать к более сложным каким-то хирургическим мероприятием. Учреждение, рассчитанное на 480 маленьких посетителей в смену, будет обслуживать около 15 тысяч юных белорусов. Первых пациентов поликлиника примет в начале следующей недели.