Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?

Новости Беларуси. Хороводы, гадания и поиски цветущего папоротника. В Заводском районе ярко и зрелищно проходит празднование Купалья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его организовали на экотропе на пересечении улиц Уборевича и Голодеда. Здесь можно было увидеть древние народные обряды. На одной большой площадке свою продукцию представили ремесленники, прошел мастер-класс по плетению венков. Артисты подготовили большую концертную программу с песнями и танцами. Кульминацией вечера стал розжиг купальского костра.

Понравились танцы, песни, очень вкусный шашлык, венки, все супер.

Травы луговые: это и васильки, и зверобой – травка очень лечебная.

Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:

Заводчане очень любят данный праздник, отличающийся своим национальным колоритом. Готовимся мы заранее все время, прорабатываем все нюансы, готовим территорию, продумываем сценарий.