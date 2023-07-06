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Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?

06 июля 2023 20:46
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Новости Беларуси. Хороводы, гадания и поиски цветущего папоротника. В Заводском районе ярко и зрелищно проходит празднование Купалья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?-1

Его организовали на экотропе на пересечении улиц Уборевича и Голодеда. Здесь можно было увидеть древние народные обряды. На одной большой площадке свою продукцию представили ремесленники, прошел мастер-класс по плетению венков. Артисты подготовили большую концертную программу с песнями и танцами. Кульминацией вечера стал розжиг купальского костра.

Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?-4

Понравились танцы, песни, очень вкусный шашлык, венки, все супер.

Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?-7

Травы луговые: это и васильки, и зверобой – травка очень лечебная.

Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?-10

Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Заводчане очень любят данный праздник, отличающийся своим национальным колоритом. Готовимся мы заранее все время, прорабатываем все нюансы, готовим территорию, продумываем сценарий.

Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?-13

Также работают торговые точки, где можно полакомиться ароматным шашлыком, овощами на гриле, блинами, напитками и мороженым.

# Купалье # общество # Татьяна Мелешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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