Праздник Купалье организовали в Заводском районе столицы. Чем удивляли жителей?

Новости Беларуси. Хороводы, гадания и поиски цветущего папоротника. В Заводском районе ярко и зрелищно проходит празднование Купалья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Хороводы, гадания и поиски цветущего папоротника. В Заводском районе ярко и зрелищно проходит празднование Купалья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Его организовали на экотропе на пересечении улиц Уборевича и Голодеда. Здесь можно было увидеть древние народные обряды. На одной большой площадке свою продукцию представили ремесленники, прошел мастер-класс по плетению венков. Артисты подготовили большую концертную программу с песнями и танцами. Кульминацией вечера стал розжиг купальского костра.
Понравились танцы, песни, очень вкусный шашлык, венки, все супер.
Травы луговые: это и васильки, и зверобой – травка очень лечебная.
Татьяна Мелешко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района:
Заводчане очень любят данный праздник, отличающийся своим национальным колоритом. Готовимся мы заранее все время, прорабатываем все нюансы, готовим территорию, продумываем сценарий.
Также работают торговые точки, где можно полакомиться ароматным шашлыком, овощами на гриле, блинами, напитками и мороженым.