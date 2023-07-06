«Я просто хочу остаться с тёплым воспоминанием в сердце». Проект «Поезд Памяти» завершил своё путешествие

Финальные штрихи, встречи и эмоции. Международный патриотический проект «Поезд Памяти» сегодня, 6 июля, завершился в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около двухсот ребят преодолели не одну сотню километров и побывали в местах воинской славы на территории Беларуси и России. В путевом дневнике Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

В 1967 в честь 25летия победы над фашистскими войсками под Москвой на территории Александровского сада вдоль Кремля установили мемориал «Могила Неизвестного Солдата». Здесь перезахоронили останки всех красноармейцев, павших в 1941 году в Московской битве. Рядом горит вечный огонь, зажженный с Марсова поля в Ленинграде. С правой стороны от могилы – гранитная аллея с блоками, в каждом из которых – капсулы с землей городов-героев.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

И наша сегодня задача научить молодежь жить одним блоком, быть едиными, ценить историю, приумножать, сохранять. И тогда будет глубокая уверенность в том, что у нас будет стабильное будущее.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Очень много впечатлений, конечно, за две недели такое количество городов, такое количество встреч. Огромный массив новой для них информации. Цель основная такая же историческая – память. Все взрослые – выходцы из Советского Союза: им не надо объяснять, что такое единство, что такое история, что такое Великая Отечественная война. Молодежи, к сожалению, надо.

Аким Травиничев, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Хочу пожелать ребятам, которые поедут в следующем году, ловить каждый момент, вслушиваться в лекции, потому что это часть нашей истории. И когда мы прочувствуем это, мы становимся ближе к нашему прошлому к нашим героически погибшим родственникам.

Валерия Лосева, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Участникам следующего года я хотела бы сказать не стесняться, проявлять себя по максимуму, знакомиться со всеми подряд. Данный проект – это уникальная площадка, для создания новых связей, новых возможностей. В общем, берите все и наслаждайтесь жизнью.

Николай Зарецкий, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Участникам следующего проекта я желаю ценить каждый момент здесь, испытывать потрясающие эмоции и чтить память о Великой Отечественной войне.

Ульяна Щавровская, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Грустно, наверное, что с 90 процентами людей больше не увижусь никогда, но я думаю, что на все воля Божья. Если надо будет, нас судьба обязательно сведет. Я просто хочу остаться с теплым воспоминанием в сердце.

Анастасия Жидкова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

На самом деле, я безумно счастлива, потому что сейчас здесь столько людей, к которым хочется подойти и сказать теплые слова. Мы с ребятами пообещали, что в 2025 году мы зимой приедем в Минск и вместе отпразднуем Новый Год.