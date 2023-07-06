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Когда такие факты предстают, вся та пыль, небылицы – развеиваются. Состоялась презентация научно-популярного издания «Архивы. Ничего, кроме правды»

06 июля 2023 20:44
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Новости Беларуси. За печатью памяти: факты о войне, о которых раньше было принято молчать, раскрыты. В Национальной библиотеке состоялась презентация научно-популярного издания «Архивы. Ничего, кроме правды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда такие факты предстают, вся та пыль, небылицы – развеиваются. Состоялась презентация научно-популярного издания «Архивы. Ничего, кроме правды»-1

Устами очевидцев и историков проект вскрывает горькие факты чудовищных преступлений фашизма. Геноцид, карательные операции и массовые истребления мирного народа. Только за последний год следователи опросили более 13 тысяч очевидцев. Ведь о войне должны говорить те, кто видел ее ужасы своими глазами. В книге более 200 страниц. Здесь и документы, архивные видео- и фотоматериалы. Все это результат совместного проекта Министерства юстиции и Белорусского телеграфного агентства.

Когда такие факты предстают, вся та пыль, небылицы – развеиваются. Состоялась презентация научно-популярного издания «Архивы. Ничего, кроме правды»-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Наш основной козырь и то, с чем мы идем в противостояние с огромной машиной, которая работает с другой, альтернативной исторической правдой – это показывать факты. Демонстрировать архивные документы, которые показывают те зверства, которые творили фашистские оккупанты на нашей земле. И когда такие факты предстают, особенно перед молодыми людьми, вся та пыль, небылицы – они развеиваются в одну секунду, потому что невозможно противостоять архивным документам, кино- и фотодокументам, справкам, выпискам которые сохранились, слава Богу, до наших дней.

Когда такие факты предстают, вся та пыль, небылицы – развеиваются. Состоялась презентация научно-популярного издания «Архивы. Ничего, кроме правды»-7

Издание планируют опубликовать в электронном виде, а также перенести в формат звукового подкаста, субтитры которого будут переведены на немецкий язык. Для того, чтобы правду узнали все.

# Книги # общество # Владимир Перцов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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