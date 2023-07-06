Когда такие факты предстают, вся та пыль, небылицы – развеиваются. Состоялась презентация научно-популярного издания «Архивы. Ничего, кроме правды»

Новости Беларуси. За печатью памяти: факты о войне, о которых раньше было принято молчать, раскрыты. В Национальной библиотеке состоялась презентация научно-популярного издания «Архивы. Ничего, кроме правды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устами очевидцев и историков проект вскрывает горькие факты чудовищных преступлений фашизма. Геноцид, карательные операции и массовые истребления мирного народа. Только за последний год следователи опросили более 13 тысяч очевидцев. Ведь о войне должны говорить те, кто видел ее ужасы своими глазами. В книге более 200 страниц. Здесь и документы, архивные видео- и фотоматериалы. Все это результат совместного проекта Министерства юстиции и Белорусского телеграфного агентства.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Наш основной козырь и то, с чем мы идем в противостояние с огромной машиной, которая работает с другой, альтернативной исторической правдой – это показывать факты. Демонстрировать архивные документы, которые показывают те зверства, которые творили фашистские оккупанты на нашей земле. И когда такие факты предстают, особенно перед молодыми людьми, вся та пыль, небылицы – они развеиваются в одну секунду, потому что невозможно противостоять архивным документам, кино- и фотодокументам, справкам, выпискам которые сохранились, слава Богу, до наших дней.