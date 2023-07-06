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Муковозчик: в НАТО попросили Столтенберга остаться на посту. И это то предложение, от которого не отказываются

06 июля 2023 20:40
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Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Муковозчик: в НАТО попросили Столтенберга остаться на посту. И это то предложение, от которого не отказываются-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здравствуйте! Тяжела и неказиста, говорят, жизнь какого-то артиста. Да нет. Это вы еще жизни западного топ-менеджера не пробовали. Третий уже раз пытается уйти в отставку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Чтобы привести к покорности нынешних «хозяев жизни», не нужен никакой компромат. Надо просто крепко взять в руку их кошелек.

Муковозчик: в НАТО попросили Столтенберга остаться на посту. И это то предложение, от которого не отказываются-4

Уже и кресло в норвежском банке готово, и золотой парашют, и наградной пистолет, если парашют не поможет. Но нет: «Члены НАТО попросили Столтенберга остаться на посту и продлили его полномочия до 1 октября 2024 года». И это, как вы понимаете, то предложение, от которого не отказываются. Иначе – ни банка, ни парашюта, ни даже пистолета. А ему тяжко, ему на пенсию хочется, ему страшно. Ад-пус-ці-це.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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