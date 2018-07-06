Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске

Новости Беларуси. Кроме водной прогулки отдыхающим предложат экскурсию по орнитологической тропе в урочище Серебряный лог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кроме водной прогулки отдыхающим предложат экскурсию по орнитологической тропе в урочище Серебряный лог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вдоль тропы установят семь информационных стендов о редких пернатых. Стартует проект уже 13 июля. Первая группа отправится от берега Свислочи в районе улицы Семенова. Конечной остановкой станет Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Продлится экскурсия около 3 часов.