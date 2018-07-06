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Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске

06 июля 2018 20:05
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Новости Беларуси. Кроме водной прогулки отдыхающим предложат экскурсию по орнитологической тропе в урочище Серебряный лог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске-1

Вдоль тропы установят семь информационных стендов о редких пернатых. Стартует проект уже 13 июля. Первая группа отправится от берега Свислочи в районе улицы Семенова. Конечной остановкой станет Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Продлится экскурсия около 3 часов.

Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске-4

Освоить технику гребли и увидеть редких птиц: маршрут байдарочного сплава по Свислочи разработали в Минске-6

# Развлечения # общество # Фотофакт

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