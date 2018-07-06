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Прямой диалог: 7 июля на волнующие вопросы минчан готовы ответить руководители администраций всех районов столицы

06 июля 2018 19:59
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Новости Беларуси. Выйти на связь. 7 июля с 9 утра до полудня пройдет прямая телефонная линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямой диалог: 7 июля на волнующие вопросы минчан готовы ответить руководители администраций всех районов столицы-1


На звонки минчан ответит первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Федор Римашевский. Обсудить волнующие минчан вопросы готовы и руководители администраций всех районов столицы. Номера телефонов вы видите на экранах. В этот же день с 10 часов можно будет связаться с председателем Комитета архитектуры и градостроительства – Павлом Лучиновичем.

Прямой диалог: 7 июля на волнующие вопросы минчан готовы ответить руководители администраций всех районов столицы-4

Прямой диалог: 7 июля на волнующие вопросы минчан готовы ответить руководители администраций всех районов столицы-6

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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