Праздник для каждого. Самая добрая и трогательная акция «Наши дети» продолжается в Беларуси

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает новогоднее шествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня гостей встречали по многим адресам.

Ежегодный благотворительный марафон проходит под патронатом Президента. За долгие годы этого проекта сердца десятков тысяч маленьких белорусов наполнились радостными эмоциями от приближающегося праздника. Затаив дыхание, ребята ждут начала праздника. Одновременно волнительно и радостно. Ведь они долго репетировали, чтобы порадовать гостей. И вот самые маленькие снежинки уже мчатся навстречу Новому году, сказка начинается.

Сейчас эти ребята особенно нуждаются в тепле. Ведь Новый год они привыкли встречать дома. В приюте социально-педагогического центра детки находятся временно - до полугода. Кто-то возвращается к маме и папе, кому-то подыскивают приемную семью.

Поздравить ребят приехал председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко. По традиции всей семьей – с женой и тремя дочками. Спектакль с изрядной долей юмора зарядил позитивом всех.

И какой же праздник без хороводов. Уморительные задания Деда Мороза заставили повеселиться.

Помимо сладостей ребят порадовали развивающими играми, принтером и ноутбуком. В пору, когда сбываются желания, ребята загадывают самое заветное. Илья, например, мечтает о новом гаджете, но еще больше о мамином оливье.

Либо телефон, либо мини-гарнитуру. А еще очень сильно хотел бы попасть обратно к маме.

Я хотела больше всего домой.

И я тоже - домой, и чтобы я была красивая.

Яна Шипко, СТВ:

Поверить в чудо и ощутить волшебство приближающегося праздника должен каждый ребенок. И самый бесценный подарок на таких праздниках – как раз душевная и семейная атмосфера, которой ребятам в эти дни больше всего и не хватает.

По доброй традиции роль волшебников, исполняющих детские желания, берут на себя чиновники, политики, бизнесмены. Новогодний флешмоб объединяет все больше неравнодушных белорусов. Откладывая дела, они спешат привезти праздник в самые отдаленные уголки страны, взамен получая бесценные детские эмоции.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наверное, забота и внимание для таких детей в школе, в которой мы находимся, они нужнее, чем подарки. Поэтому важно, что в стране проводится такая акция «Наши дети», которая позволяет еще раз обратить внимание на тех детей, которые попали в непростую жизненную ситуацию, чтобы дети верили в добро.

Вместе с огнями на праздничной ёлке светятся счастьем и глаза ребят. К самому долгожданному празднику в году они готовились задолго. В интернате воспитываются детки-сироты с особенностями развития. Для них разучить роли – большое достижение. А для Вероники, мечтающей о сцене, еще и шаг к мечте.

Я хочу стать артисткой. И я загадала желание в этом году. Микс из знаменитых зимних сказок заставил почувствовать новогоднюю магию и гостей профсоюзной елки. Почти 450 человек ждали подарки. Не только сладкие, но и те, о которых писали Деду Морозу.





Благотворительный праздник Федерации профсоюзов в эти дни собирает тех, кому забота и любовь особенно важны. Новогодний хоровод сегодня объединил воспитанников детских домов, детей-сирот, малышей с особенностями развития, ребят из малообеспеченных и многодетных семей.

Михаил Орда: не раз в году, не только на Новый год, а постоянно быть на чеку В семье помощника Президента по национальной безопасности тоже есть добрая традиция.

Накануне Нового года в полном составе обязательно приезжать в глубинку, поздравлять с праздниками и дарить подарки многодетным семьям. Супруги Тамара и Альфред Савины сейчас воспитывают семерых приёмных детей. И у каждого под Новый год сбылась своя мечта.

Я очень хотел себе квадрокоптер. Так не понимаю пока, что и как. Разберусь с инструкцией, как собирать, запускать. Потом с родителями купим камеру и будем запускать его над деревней.

У меня сбылась мечта. У меня теперь есть крутой велик. И я уже жду весны, чтобы покататься на нём по деревне.





Не каждый ребенок сможет назвать чужого человека «мама» и «папа». И не каждый родитель сможет передать то тепло, которые передают эти родители своим детям.

Для гостей Савины устроили настоящий концерт. Этот детский дом семейного типа появился 15 лет назад. Супруги всегда хотели себе большую семью, ведь сами выросли в многодетных. За все время они воспитали 19 детей, в том числе 5 родных дочерей. Правда, для Тамары и Альфреда все дети родные.

Тамара Савина, родитель-воспитатель:

Мы не делим детей на родных и приемных. Все дети наши. Когда начинаем делить в семье, говорят «моё». Я говорю: у нас нет «твоё», «моё», у нас есть «наше».