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Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

28 декабря 2018 10:53
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Новости Беларуси. 28 декабря яркие огни в Минске зажгла Главная профсоюзная елка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, благотворительный праздник Федерации профсоюзов в предпраздничные дни собирает тех, кому забота и внимание особенно необходимы.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-1

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-3

Новогодний хоровод сегодня объединил воспитанников детских домов, малышей с особенностями развития, ребят из малообеспеченных и многодетных семей.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-6

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы стараемся всегда, где есть какие-то вопросы или проблемы, искреннее участие принимать в жизни ребенка. Чтобы не раз в году, не только на Новый год, а постоянно быть на чеку тех вопросов, когда мы говорим, что есть необходимость в помощи и поддержке.

Новогоднее представление погрузило всех в атмосферу приключений. Микс из знаменитых зимних сказок, в которых, конечно, добро победило зло. Всех гостей праздника, а их на профсоюзной елке было почти 450, ждали подарки.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-9

Мое желание сбылось, что я загадывала, то мне и подарили.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-12

Как ребенок, тоже получила большое удовольствие. Сегодня почувствовала себя ребенком.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-15

Подарки хорошие, тяжелые. Нам очень сильно понравилось.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-18

Всех с Новым годом!

Это мероприятие – часть большой благотворительной акции «Профсоюзы – детям». Представители объединения во всех регионах страны посещают детские дома, интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, встречаются с воспитанниками подшефных учреждений.

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-21

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-23

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-25

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-27

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-29

Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей-31

# Новый год # общество # Михаил Орда # Фотофакт

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