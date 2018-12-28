Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей
Новости Беларуси. 28 декабря яркие огни в Минске зажгла Главная профсоюзная елка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, благотворительный праздник Федерации профсоюзов в предпраздничные дни собирает тех, кому забота и внимание особенно необходимы.
Новогодний хоровод сегодня объединил воспитанников детских домов, малышей с особенностями развития, ребят из малообеспеченных и многодетных семей.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы стараемся всегда, где есть какие-то вопросы или проблемы, искреннее участие принимать в жизни ребенка. Чтобы не раз в году, не только на Новый год, а постоянно быть на чеку тех вопросов, когда мы говорим, что есть необходимость в помощи и поддержке.
Новогоднее представление погрузило всех в атмосферу приключений. Микс из знаменитых зимних сказок, в которых, конечно, добро победило зло. Всех гостей праздника, а их на профсоюзной елке было почти 450, ждали подарки.
Мое желание сбылось, что я загадывала, то мне и подарили.
Как ребенок, тоже получила большое удовольствие. Сегодня почувствовала себя ребенком.
Подарки хорошие, тяжелые. Нам очень сильно понравилось.
Всех с Новым годом!
Это мероприятие – часть большой благотворительной акции «Профсоюзы – детям». Представители объединения во всех регионах страны посещают детские дома, интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, встречаются с воспитанниками подшефных учреждений.