Михаил Орда, посещая Главную профсоюзную ёлку: Мы стараемся всегда принимать искреннее участие в жизни детей

Новости Беларуси. 28 декабря яркие огни в Минске зажгла Главная профсоюзная елка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, благотворительный праздник Федерации профсоюзов в предпраздничные дни собирает тех, кому забота и внимание особенно необходимы.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы стараемся всегда, где есть какие-то вопросы или проблемы, искреннее участие принимать в жизни ребенка. Чтобы не раз в году, не только на Новый год, а постоянно быть на чеку тех вопросов, когда мы говорим, что есть необходимость в помощи и поддержке.

Новогоднее представление погрузило всех в атмосферу приключений. Микс из знаменитых зимних сказок, в которых, конечно, добро победило зло. Всех гостей праздника, а их на профсоюзной елке было почти 450, ждали подарки.