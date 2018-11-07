Праздник для детей-сирот и бонусы для клиентов. Компания «Белоруснефть» провела две масштабные акции 7 ноября

Новости Беларуси. Бесплатный кофе и настоящий праздник для детей. Крупнейшая сеть автозаправок «Белоруснефть» в честь праздника 7 ноября провела сразу две масштабные акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти ребята нуждаются в особенной любви и заботе: все они воспитываются без родителей. Каждый из них в этот государственный заслуживает и личного праздника. Так решили в компании «Белоруснефть».

Ребят пригласили в кафе одной из автозаправочных станций сети. Сладкий угощения, клоуны, подарки, танцы и, конечно, счастливые глаза.

Виктория Пальчевская:

Неожиданно, конечно. За десять лет такого не было никогда. Спасибо всем, кто нас пригласил.

Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

В этот осенний день мы решили поделиться теплом и окружить заботой детей-сирот. И пригласили на нашу АЗС № 20 на 20-й километр трассы М6 в уютное кафе.

На современных автозаправочных станциях крупнейшего игрока на рынке – «Белоруснефти» – приветливо встречают каждого посетителя. Здесь исключительно европейский подход к сервису. По принципу – всё для клиентов.

Наталия Шеметова, СТВ:

В этот праздничный день водители также не остались без внимания. Для тех, кто ежедневно проезжает десятки километров и для тех, кто любит в дороге насладиться чашечкой ароматного кофе, на всех АЗС «Белоруснефть» стартовала еще одна акция: заправь свыше 10 литров и получи приятный бонус.

Акция действует на всех заправках сети, где продаются горячие напитки. Воспользоваться уникальным предложением можно сегодня, заплатив за любое топливо наличными либо банковской картой. А для автомобилистов, которые заехали на АЗС «Белоруснефть» с детьми, ждут сладкие сюрпризы. Александр Драгун:

Самое главное – мы ориентируемся на клиента. На каждой АЗС у нас уже используется приложение DRIVE&PAY. Клиент может заправиться, не заходя в наш магазин.