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Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

07 ноября 2018 17:08
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Новости Беларуси. Поиграть, приласкать, поговорить. Лечение добром практикуют в детских отделениях белорусских больниц. «Няня вместо мамы» – так называется уникальный проект Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники дарят тепло и заботу детям, которые остались без родительского попечения. Врачи подтверждают: такая забота помогает малышам скорее стать на ноги.

Она не врач, не медсестра и даже не педагог. В прошлом работник кадровой службы, выйдя на пенсию, Ольга Грицкевич нашла свое призвание. Теперь 5 дней в неделю с 8 до 17 часов она «мама» в «палате без матерей».

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-1

Они обделены этим. Конечно, им бы в семье было намного лучше. Ну, значит так получается. Хоть какую-то частичку своего тепла им даю.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-4

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-6

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-8

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-10

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-12

Такие палаты, где лечат детей, оставшихся без родительской опеки, есть в большинстве крупных больниц. В каждой неотлучно дежурит профессиональная медсестра. Но разве может один человек заменить маму сразу десятерым детям? Тем более, детям болеющим. Накормить, поиграть, по-матерински приласкать – эффект от такой терапии порой не меньше, чем от лекарств.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-15

Людмила Кривицкая, доцент кафедры педиатрии Гомельского государственного медицинского университета:
Когда ребенок накормлен, обласкан, когда его берут на руки, это, конечно, очень влияет на его самочувствие, состояние.

Мама с диагнозом «алкоголизм» или мама в следственном изоляторе по «наркотической статье», а кого-то просто бросили в больнице. Всем детям одинаково хочется тепла и ласки.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-18

Александр Добриян, СТВ: 
Сабрина, Влад, Миша, Женя... В этом отделении гораздо меньше пустых кроваток, чем хотелось бы. И на долю каждого из этих малышей выпало испытаний несоразмерно их возрасту. Возможно, Ольга Грицкевич – то немногое хорошее, что случилось с ними в жизни.

Некоторые из малышей провели в этой палате треть жизни. Ее руки для них роднее родных, но привыкать Ольга Грицкевич не боится. И спешит дать как можно больше.

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-21

Ольга Грицкевич, сотрудник Белорусского Общества Красного Креста:
Вот такой мальчик у меня Миша. Я очень рада, что он начинает у меня разговаривать. Я его научила ходить. Когда у них какие-то успехи, для меня это большая радость. Что какой-то вклад внесла, чему-то их научила. 

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-24

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-26

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-28

Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»-30

Женщин, готовых помогать детям выздоравливать, с каждым месяцем становится всё больше. Сегодня «няни вместо мам» дарят ласку в больницах Гродно, Минска, Бреста, Гомеля, Речицы, Жлобина и Мозыря. Они приносят с собой и всё необходимое для ухода за детьми. Подгузники, салфетки, присыпки покупаются на средства благотворителей. Поддержать доброе дело может любой желающий.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Александр Добриян # Людмила Кривицкая # Фотофакт

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