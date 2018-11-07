Помочь выздороветь малышам, оставшимся без родительской опеки. Красный Крест реализует проект «Няня вместо мамы»

Новости Беларуси. Поиграть, приласкать, поговорить. Лечение добром практикуют в детских отделениях белорусских больниц. «Няня вместо мамы» – так называется уникальный проект Белорусского Общества Красного Креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участники дарят тепло и заботу детям, которые остались без родительского попечения. Врачи подтверждают: такая забота помогает малышам скорее стать на ноги. Она не врач, не медсестра и даже не педагог. В прошлом работник кадровой службы, выйдя на пенсию, Ольга Грицкевич нашла свое призвание. Теперь 5 дней в неделю с 8 до 17 часов она «мама» в «палате без матерей».

Они обделены этим. Конечно, им бы в семье было намного лучше. Ну, значит так получается. Хоть какую-то частичку своего тепла им даю.

Такие палаты, где лечат детей, оставшихся без родительской опеки, есть в большинстве крупных больниц. В каждой неотлучно дежурит профессиональная медсестра. Но разве может один человек заменить маму сразу десятерым детям? Тем более, детям болеющим. Накормить, поиграть, по-матерински приласкать – эффект от такой терапии порой не меньше, чем от лекарств.

Людмила Кривицкая, доцент кафедры педиатрии Гомельского государственного медицинского университета:

Когда ребенок накормлен, обласкан, когда его берут на руки, это, конечно, очень влияет на его самочувствие, состояние. Мама с диагнозом «алкоголизм» или мама в следственном изоляторе по «наркотической статье», а кого-то просто бросили в больнице. Всем детям одинаково хочется тепла и ласки.

Александр Добриян, СТВ:

Сабрина, Влад, Миша, Женя... В этом отделении гораздо меньше пустых кроваток, чем хотелось бы. И на долю каждого из этих малышей выпало испытаний несоразмерно их возрасту. Возможно, Ольга Грицкевич – то немногое хорошее, что случилось с ними в жизни. Некоторые из малышей провели в этой палате треть жизни. Ее руки для них роднее родных, но привыкать Ольга Грицкевич не боится. И спешит дать как можно больше.

Ольга Грицкевич, сотрудник Белорусского Общества Красного Креста:

Вот такой мальчик у меня Миша. Я очень рада, что он начинает у меня разговаривать. Я его научила ходить. Когда у них какие-то успехи, для меня это большая радость. Что какой-то вклад внесла, чему-то их научила.