Белорусские спасатели стали лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъёму в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. «Вертикальный вызов» принят. Столичные спасатели третий год подряд становятся лучшими в международных соревнованиях по скоростному подъему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязания прошли на одном из самых высоких зданий в Санкт-Петербурге. Преодолеть 39 этажей в полной экипировке – задача не из легких. Но заветная высота покорилась нашим спасателям.

За первое место состязались около 300 спасателей из России и Беларуси. Среди женщин, которым разрешили подниматься без кислородной маски, победу одержала минчанка Наталья Бондаренко. А наши мужчины и вовсе заняли все почетные места на пьедестале.