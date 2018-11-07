«Люди в этом нуждаются». Жилой дом, госархив, пансионат для пожилых и инвалидов открыли в Беларуси 7 ноября

Новости Беларуси. Праздничные традиции не нарушаются, а скорее приумножаются. 7 ноября стало днем открытых дверей на самых разных объектах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А для нескольких десятков минских семей государственный праздник совпал и с личным: сегодня они получили ключи от своих новых квартир.

Ольга и Игорь точно знают, как совсем скоро будет выглядеть их квартира. Еще бы, на раздумья о дизайне было целых 12 лет – именно столько многодетная семья Кенюх ждала свое жилье. И то, что их дом по улице Магнитной сдали на два месяца раньше, иначе как «ноябрьским подарком» не называют. «Более смело смотрим в будущее». Больше 100 семей получили ключи от своих новых квартир в Минске 7 ноября А еще трехуровневый паркинг и велопарковка – всё это теперь в распоряжении счастливых семей новоселов. Их в этом доме, к слову, 111: абсолютное большинство – сотрудники органов внутренних дел. Так что в дисциплинированности соседей сомневаться не приходится.

Кстати, образцовую организованность демонстрируют и застройщики: за последние два года все дома в Заводском районе столицы сдают досрочно.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

Сейчас строим так называемый район «Малая родина» (там порядка 200 тысяч метров квадратных жилья) и тоже планируем там подойти очень ответственно. Стараемся проработать каждый момент. Здесь мы еще не успели сделать видеонаблюдение. На всех наших новых объектах мы пойдем еще дальше. Наша задача – к каждому новому объекту делать что-то новое. Еще одни двери в один из самых исторически значимых праздников распахнулись для тех, кто эту самую историю собирает по крупицам.

В Слуцке торжественно открыли зональный государственный архив. Построенное с нуля трехэтажное здание вмещает читальный и выставочный залы. В открытом доступе сведения из 150 тысяч дел. «Пять районов будут хранить здесь документы». Исаченко об открывшемся зональном госархиве в Слуцке А вот дом для тех, на чьих глазах история вершилась, 7 ноября открылся в Несвижском районе. На базе бывшей средней школы открыли круглосуточный пансионат для пожилых людей и инвалидов.

Медкабинет, уютная кухня, столовая – всё сделано для того, чтобы три десятка постояльцев смогли чувствовать себя здесь как дома. Приглядывать за теми, кому нужен особый уход и забота, ежедневно будут два десятка социальных работников.







Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Этот объект важен в целом для нашей страны, потому что подчеркивает, подтверждает ту социальную направленность государственной политики, которую проводит наша страна в отношении пожилых людей и инвалидов и тех людей, которые оказались по каким-то жизненным причинам неспособными сами себя обеспечить или обеспечить свою жизнедеятельность. Государство не ради показухи это делает, а именно для того, чтобы людям жилось комфортно и нормально.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Наиболее активно сегодня развивается это направление в Витебской и Минской области. Мы с каждым годом прирастаем по таким мини-домам, по отделениям круглосуточного пребывания. Конечно, это направление будем развивать. Люди в этом нуждаются.