Праздничный стол и «честные» скидки. Как не стать жертвой уловок новогодних распродаж

Пройти зимние праздники без больших трат мало кому удается. Подарки, праздничный стол – тут не до экономии. Ведь, как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но все-таки есть пара способов, как не попасться на уловки маркетологов. Как это сделать, а еще где есть честные скидки и что с ассортиментом – рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Вес показывает – 314 граммов.

Кладем на весы и смотрим – 256 граммов. Так жительница Бреста едва не попалась на уловку магазина с ценой на сыр.

В TikTok вирусятся и видео, где покупательницы недовольны наполнением модных адвент-календарей.

Тем временем на горячую линию Общества защиты прав потребителей звонят граждане и жертвы недобросовестного маркетинга в преддверии зимних праздников. Например, когда на покупке уже дома обнаружили под ценником второй, доакционный, и там стоимость ниже. Глеб Колесников, юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей:

В результате действия акции стоимость товара растет, вместо того чтобы падать, что, разумеется, нарушает положение действующего законодательства. Мы вправе в том числе разрешать этот вопрос путем направления претензий от общественного объединения либо искового заявления в защиту прав потребителей.

Контроль цен необходим. Например, на рынках ни один продавец, в том числе частник, не имеет права завысить стоимость картофеля, огурцов, яблок и другой отечественной плодоовощной продукции. Покупателей уже не проведешь. Информацию о предельно возможных ценах на центральном рынке Гродно озвучивают по громкоговорителю. Новый год на носу, актуально. Хозяйки прицениваются…

– Мне нравится ассортимент. Он увеличился по сравнению с прошлым годом, гораздо больше выбор стал.

– Придете сюда закупаться к новогоднему столу?

– Да, конечно, обязательно.

К зимним праздникам витрина пестрит яркими красками. Неизменные очереди у торгового места потребкооперации. Яблоку негде упасть. Ставка на свое привлекает.

Михаил Храпов, директор центрального рынка Гродненского областного потребительского общества:

В основном у нас продукция белорусских производителей. Цены ниже, чем у наших конкурентов.

А в торговых сетях старт декабрьского марафона продаж консервированного зеленого горошка. На мысли, с чем встречать бой курантов, настраивает и декор зала, и ценники со скидками. Белорусы уже составляют новогоднее меню.

Селедка под шубой, мясо по-французски приготовить на новогодний стол. Конечно, все белорусское. Все же хвалят наши белорусские товары.

Их хвалят и хотят купить по справедливым ценам. А пределы для так называемого борщевого набора, включая огурцы, постановлением правительства установлены и для торговых сетей. Только в Гродненской области специалисты МАРТ обследовали больше трех десятков торговых объектов. Как результат, выявили 12 фактов завышения стоимости. Два магазина даже принудительно закрыли. После устранения нарушений им разрешили вновь продолжить работу. К тому же в регионе отследили ценообразование на каждом этапе: от производителей или импортеров до конечного звена. Дошло до суда.

Светлана Сивирчукова, начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Гродненской области:

Было установлено 8 нарушений в Гродненской области. Эти производители понесли ответственность. Разница между сформированной ценой была 2 миллиона 300 тысяч. Нарушители понесли ответственность, но в минимальной форме на первый раз.