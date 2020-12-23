Благоустройство мест захоронений, акции, показы кинолент. Как прошёл для Беларуси год 75-летия Великой Победы

Новости Беларуси. Сегодня на наши вопросы в студии «Большого города» отвечает самый «культурный» чиновник столицы – Виталина Рудикова. Екатерина Забенько, ведущая:

В 2020 году мы достаточно широко отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как вы считаете, на каком уровне прошли эти мероприятия? Все ли удалось реализовать, что было задумано, опять-таки, из-за коронавируса?

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

2020 год – это год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Указом Президента утвержден план мероприятий. Конечно, основное внимание – ветеранам Великой Отечественной войны. Большое внимание уделялось благоустройству мест захоронения и мест боевой славы. Прошло очень много патриотических акций, концертов, выставок и других мероприятий. Из заметных можно назвать Республиканскую акцию «Во славу общей Победы», в ходе которой собиралась земля с мест захоронений, который расположены на территории всей нашей страны, и в канун 9 мая в крипту храма-памятника закладывалась эта земля в торжественной обстановке. Масштабные мероприятия прошли в Минске 9 мая и 3 июля. Это и концерты, и, конечно, Парад Победы.

Екатерина Забенько:

Сейчас огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Знаю, что буквально недавно в нескольких школах Минска прошел показ киноленты «Люди с черными душами», немножко подзабытый и сейчас снова показанный молодежи. Очень много эмоций, мы сами снимали об этом сюжет. После показа, когда дети высказывали свои эмоции, было действительно очень трогательно для них. Они увидели то, чего из учебников никогда не узнаешь. Как вы считаете, насколько это эффективно для подрастающего поколения, для их восприятия жизни и истории?