«Настоящие профессионалы своего дела». Кто приходит работать в сферу культуры?

Новости Беларуси. Кто сегодня приходит в организации культуры? Кто является «кузницей» кадров для этой сферы? На эти вопросы в студии «Большого города» ответила начальник управления культуры Мингорисполкома Валентина Рудикова.
Новости Беларуси. Кто сегодня приходит в организации культуры? Кто является «кузницей» кадров для этой сферы? На эти вопросы в студии «Большого города» ответила начальник управления культуры Мингорисполкома Валентина Рудикова.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В нашей стране сложилась такая стройная трехступенчатая система образования. Это школа, среднее специальное училище и высшее учебное заведение. Начальная ступень – это детские школы искусств, которые обучают детей по разным направлениям: музыкальное, хореографическое, театральное, изобразительное, декоративно-прикладное. В минских школах обучается порядка 12 тысяч ребятишек. Средняя ступень – это средние специальные учебные заведения. Их в городе семь, они разной ведомственной подчиненности. Ну а высшее образование молодежь может получить в трех вузах страны, которые тоже находятся в Минске, – Белорусская государственная академия музыки, Белорусская государственная академия искусств и Белорусский государственный университет культуры и искусств. Собственно говоря, это и есть «кузница» кадров для отрасли культуры. Ежегодно мы принимаем молодых специалистов на работу и, конечно, стараемся сохранить преемственность поколений от профессионалов, умудренных опытом, передавая знания молодежи, которая приходит к нам со студенческой скамьи.
Екатерина Забенько, ведущая:
Советуете молодым людям идти в культуру в наше время, в нашей стране, в нашем городе?
Виталина Рудикова:
Советую. На мой взгляд, равнодушных людей в культуре нет. Настоящие профессионалы своего дела, которые через творчество и искусство формируют сознание каждого из нас и делают нашу жизнь лучше.
Екатерина Забенько:
Надеюсь, что культурный голод мы не испытаем, потому что искусство – это то, что всегда спасает в трудные времена. С наступающим вас Новым годом!
Благоустройство мест захоронений, акции, показы кинолент. Как прошел для Беларуси год 75-летия Великой Победы (читать здесь).