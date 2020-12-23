«Настоящие профессионалы своего дела». Кто приходит работать в сферу культуры?

Новости Беларуси. Кто сегодня приходит в организации культуры? Кто является «кузницей» кадров для этой сферы? На эти вопросы в студии « Большого города » ответила начальник управления культуры Мингорисполкома Валентина Рудикова.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:

В нашей стране сложилась такая стройная трехступенчатая система образования. Это школа, среднее специальное училище и высшее учебное заведение. Начальная ступень – это детские школы искусств, которые обучают детей по разным направлениям: музыкальное, хореографическое, театральное, изобразительное, декоративно-прикладное. В минских школах обучается порядка 12 тысяч ребятишек. Средняя ступень – это средние специальные учебные заведения. Их в городе семь, они разной ведомственной подчиненности. Ну а высшее образование молодежь может получить в трех вузах страны, которые тоже находятся в Минске, – Белорусская государственная академия музыки, Белорусская государственная академия искусств и Белорусский государственный университет культуры и искусств. Собственно говоря, это и есть «кузница» кадров для отрасли культуры. Ежегодно мы принимаем молодых специалистов на работу и, конечно, стараемся сохранить преемственность поколений от профессионалов, умудренных опытом, передавая знания молодежи, которая приходит к нам со студенческой скамьи.

Екатерина Забенько, ведущая:

Советуете молодым людям идти в культуру в наше время, в нашей стране, в нашем городе?