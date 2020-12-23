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«Настоящие профессионалы своего дела». Кто приходит работать в сферу культуры?

23 декабря 2020 10:24
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Новости Беларуси. Кто сегодня приходит в организации культуры? Кто является «кузницей» кадров для этой сферы? На эти вопросы в студии «Большого города» ответила начальник управления культуры Мингорисполкома Валентина Рудикова.

«Настоящие профессионалы своего дела». Кто приходит работать в сферу культуры?-1

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома:
В нашей стране сложилась такая стройная трехступенчатая система образования. Это школа, среднее специальное училище и высшее учебное заведение. Начальная ступень это детские школы искусств, которые обучают детей по разным направлениям: музыкальное, хореографическое, театральное, изобразительное, декоративно-прикладное. В минских школах обучается порядка 12 тысяч ребятишек. Средняя ступень это средние специальные учебные заведения. Их в городе семь, они разной ведомственной подчиненности. Ну а высшее образование молодежь может получить в трех вузах страны, которые тоже находятся в Минске, Белорусская государственная академия музыки, Белорусская государственная академия искусств и Белорусский государственный университет культуры и искусств. Собственно говоря, это и есть «кузница» кадров для отрасли культуры. Ежегодно мы принимаем молодых специалистов на работу и, конечно, стараемся сохранить преемственность поколений от профессионалов, умудренных опытом, передавая знания молодежи, которая приходит к нам со студенческой скамьи.

Екатерина Забенько, ведущая:
Советуете молодым людям идти в культуру в наше время, в нашей стране, в нашем городе?

«Настоящие профессионалы своего дела». Кто приходит работать в сферу культуры?-4

Виталина Рудикова:
Советую. На мой взгляд, равнодушных людей в культуре нет. Настоящие профессионалы своего дела, которые через творчество и искусство формируют сознание каждого из нас и делают нашу жизнь лучше.

Екатерина Забенько:
Надеюсь, что культурный голод мы не испытаем, потому что искусство – это то, что всегда спасает в трудные времена. С наступающим вас Новым годом!

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# Культура # общество # Виталина Рудикова # Екатерина Забенько # Фотофакт

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