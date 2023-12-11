Защитники киберграниц. В Полоцком госуниверситете открылась лаборатория кибербезопасности

Новости Беларуси. На контроле главы государства – защита предприятий с критически важной ІТ-инфраструктурой. Указом Президента предусмотрено создание центров кибербезопасности в нескольких десятках промышленных, финансовых и телекоммуникационных организаций. Для подготовки кадров в вузах страны продолжают открывать специальные лаборатории, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Александра Ходюкова побывала в Полоцком госуниверситете и узнала, как студентов учат отражать хакерские атаки.

Четверокурсник Даниил Васильев демонстрирует работу аппарата для считывания документов. На протяжении нескольких месяцев студент занимался написанием кода для базы данных и принимал непосредственное участие в создании лаборатории кибербезопасности и защиты информации, которая недавно открылась в Полоцком госуниверситете.

Даниил Васильев, студент Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Это лаборатория кибербезопасности и защиты информации, в которой мы используем оборудование и программное обеспечение для лабораторных и практических работ, используем для реализации идей в курсовых и дипломных работах.



Павел Калинник, студент Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

В нашей лаборатории имеется оборудование для обнаружения электромагнитного поля. Оно позволяет находить жучки, в том числе можно использовать на экзаменах для определения наличия телефонов у студентов.





Также студенты занимались сборкой, подключением и созданием программного обеспечения для системы видеонаблюдения, которая функционирует в симбиозе с турникетом и помогает вести учет времени.